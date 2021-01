ROJADIRECTA TV Juventus-Sassuolo Roma-Inter Udinese-Napoli, dove vedere Partite Streaming Gratis Online Oggi Stasera

Dove vedere le partite di calcio in diretta tv streaming gratis (senza Rojadirecta) di oggi domenica 10 gennaio 2021, dove spiccano Juventus-Sassuolo, Roma-Inter e Udinese-Napoli per la 17a giornata di Serie A.



12:30 Streaming Roma-Inter (Serie A) – Dazn e Dazn1.

Roma-Inter, sfida valida per il 17° turno del campionato di Serie A, si giocherà domenica 10 gennaio 2021 allo stadio Olimpico di Roma. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 12:30. La sfida Roma Inter è quella che ha visto più reti nella storia della Serie A a girone unico, 503 in 174 precedenti: 224 da parte dei giallorossi e 279 dei nerazzurri (record assoluto per una singola squadra contro un’avversaria nella competizione).

Diretta Roma Inter sarà trasmessa in diretta da DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

12:30 Renate-Pro Sesto (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 254 Satellite)

12:30 Casertana-Catania (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 255 Satellite)

12:30 Juventus-Fiorentina (Finale Supercoppa Italiana Femminile) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 257 Satellite)

13:00 Everton-Manchester United (Fa Wsl) – Dazn

14:00 Levante-Eibar (Liga) – Dazn

14:30 Chelsea-Morecambe (Fa Cup) – Dazn

14:30 Manchester City-Birmingham City (Fa Cup) – Dazn.

15:00 Diretta Goal Serie A – Sky Sport (Canale 251 Satellite)

15:00 Parma-Lazio (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

15:00 Streaming Udinese-Napoli (Serie A) – Sky Sport (Canale 253 Satellite, 484 Digitale Terrestre).

La partita Udinese Napoli si gioca domenica 10 gennaio 2021 alla Dacia Arena di Udine: calcio d’inizio fissato alle ore 15:00, arbitro Pasqua di Tivoli. L’Udinese ha raccolto un solo punto nelle ultime otto sfide contro il Napoli in Serie A, nella gara d’andata della scorsa stagione, l’ultima di Ancelotti sulla panchina azzurra in campionato (1-1, dicembre 2019). Il Napoli non perde da quattro trasferte contro l’Udinese in Serie A (3V, 1N): una sola volta i partenopei sono rimasti imbattuti per cinque gare esterne di fila contro i friulani nella competizione, tra il 1997 e il 2008 (1V, 4N).

Diretta Udinese Napoli sui canali digitali di Sky Sport (Canale 253 Satellite, 484 Digitale Terrestre). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

15:00 Verona-Crotone (Serie A) – Dazn e Dazn1.

15:00 Alessandria-Como (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 255 Satellite)

15:00 Catanzaro-Viterbese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Pontedera-Albinoleffe (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Gubbio-Imolese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Giana Erminio-Pergolettese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Vis Pesaro-Mantova (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Piacenza-Pro Vercelli (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 254 Satellite)

15:00 Triestina-Fano (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Novara-Olbia (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Potenza-Paganese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Vibonese-Bisceglie (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Bari-Turris (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 256 Satellite)

15:00 Lecco-Lucchese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Livorno-Pro Patria (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Matelica-Perugia (Serie C) – Eleven Sports

15:30 Augsburg-Stoccarda (Bundesliga) – Sky Sport Football

16:00 Aberdeen-Rangers (Scottish Premier League) – Sky Sport Uno

16:15 Cadice-Alaves (Liga) – Dazn

16:45 Ajax-PSV(Eredivisie) – Dazn.

17:30 Padova-Carpi (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 255 Satellite)

17:30 Ravenna-Arezzo (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 256 Satellite)

17:30 Ternana-Monopoli (Serie C) – Eleven Sports e Cusano Italia Tv

17:30 Grosseto-Pistoiese (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 254 Satellite)

17:30 Legnago-Modena (Serie C)

– Eleven Sports.

18:00 Fiorentina-Cagliari (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

18:00 Arminia B-Hertha (Bundesliga) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football

18:00 Marine-Tottenham (Fa Cup) – Dazn

18:30 Elche-Getafe (Liga) – Dazn.

20:45 Streaming Juventus-Sassuolo (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Juventus-Sassuolo si disputerà domenica 10 gennaio 2021 all’Allianz Stadium di Torino, rigorosamente a porte chiuse in virtù delle restrizioni tese a limitare la diffusione del contagio da Covid-19. Calcio d’inizio alle ore 20:45. La Juventus ha perso solo una delle 14 sfide contro il Sassuolo in Serie A (10V, 3N) risultando la squadra che ha battuto più volte i neroverdi nella competizione (10); 35 gol subiti dagli emiliani in totale (meno solo che contro l’Atalanta con 36).

Diretta Juventus Sassuolo sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

21:00 Valladolid-Valencia (Liga) – Dazn e Dazn1.

