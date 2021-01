ROMA INTER Streaming Gratis info ROJADIRECTA TV SERIE A, da vedere su Cellulare Video DAZN

Dove vedere Roma-Inter Streaming senza Rojadirecta e diretta tv a partire dalle ore 12:30 di oggi domenica 10 gennaio 2021. Partita valida per la 17a giornata di Serie A che si giocherà allo stadio Olimpico della capitale ancora una volta senza spettatori.

Roma-Inter probabili formazioni.

Conte ritrova Lukaku che in attacco farà coppia con Lautaro Martinez, torna dunque in panchina Sanchez. Buone notizie per la Roma: il rientro in gruppo di Spinazzola, che è stato regolarmente convocato e dovrebbe riprendere il suo posto sulla fascia sinistra a spese di Bruno Peres.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Veretout, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Calafiori, Fazio, Mirante, Pedro, Santon, Zaniolo.

(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: D’Ambrosio, Pinamonti, Vecino.

Roma-Inter Rojadirecta TV? Match visibile su DAZN

Roma-Inter sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva da DAZN. Il match sarà visibile su DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Roma-Inter Streaming Link al posto di Rojadirecta



Roma-Inter sarà disponibile in Live-Streaming su DAZN (link www.dazn.com) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con le app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox, oppure a dispositivi Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.