ROMA INTER Streaming TV, dove vedere Online Gratis: Video DAZN o SKY Live?

Dove vedere Diretta Roma-Inter Streaming. Match valido per la 24ª giornata di Serie A 2023/24, si giocherà allo stadio Olimpico oggi sabato 10 febbraio 2024, alle ore 18:00 italiane. La Roma di Daniele De Rossi riceve la visita della capolista Inter di Simone Inzaghi, fresca della vittoria sulla Juventus che l’ha consacrata come candidata alla vittoria dello Scudetto. Chi vincerà oggi la sfida tecnica tra questi due allenatori?

La Roma ha perso cinque delle ultime sei partite contro l’Inter in Serie A, inclusi gli ultimi due incontri senza segnare. Solo una volta nella storia della competizione i giallorossi sono stati sconfitti in tre partite consecutive contro i nerazzurri senza segnare un gol, tra il 1988 e il 1999. L’Inter ha segnato in 18 delle ultime 19 partite contro la Roma in Serie A, con l’eccezione di uno 0-0 nel dicembre 2019. Inoltre, in cinque delle ultime sei partite contro la Roma, l’Inter ha segnato il primo gol nel primo tempo. Di seguito dove vedere Roma-Inter streaming gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Probabili formazioni Roma-Inter buone anche per il FantaCalcio



Massimiliano Farris sostituirà Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter a causa della squalifica di quest’ultimo. La formazione che affronterà la Roma dovrebbe essere la stessa che ha vinto contro la Juventus nell’ultima partita di campionato. Juan Cuadrado e Davide Frattesi non sono stati convocati. Sardar Azmoun e Chris Smalling sono tornati a disposizione per la Roma.

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Paulo Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Allenatore Daniele De Rossi.

A disposizione in panchina: Svilar, Boer, Kristensen, Huijsen, Smalling, Celik, Spinazzola, Azmoun, Zalewski, Sanches, Aouar, Pagano, Pisilli, Bove, Baldanzi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Abraham, Ndicka.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi.

A disposizione in panchina: Audero, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Dumfries, Carlos Augusto, Buchanan, Asllani, Klaassen, Sanchez, Arnautovic. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Cuadrado, Frattesi.

Arbitro: Guida. Guardalinee: Meli-Alassio. 4° Uomo: Sacchi. VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: Pairetto.

L’Inter ha un ottimo record contro la Roma in Serie A, segnando in quasi tutte le ultime partite. Inoltre, sono stati in grado di aprire le marcature nel primo tempo nella maggior parte dei recenti scontri.

Roma-Inter in TV, che canale?



Roma-Inter sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv da Dazn, con telecronaca di Stefano Borghi e commento tecnico di Andrea Stramaccioni. La partita sarà visibile anche sul canale Zona Dazn della piattaforma Sky.

Roma e Inter sono le squadre più prolifiche nell’ultimo quarto d’ora di gioco nella Serie A, con i giallorossi che si distinguono per aver segnato quattro gol nei minuti di recupero finali. Questo risultato è stato raggiunto anche da Atalanta, Bologna e Cagliari.

Roma-Inter Streaming Gratis in Italiano

Roma-Inter streaming gratis per gli abbonati con DAZN, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. A pagamento per tutti con NOW, il servizio streaming on demand di Sky. Acquistando il ticket ‘Sport’, sarà poi possibile selezionare la diretta della partita direttamente dal palinsesto.

La Roma ha vinto tutte e tre le partite con Daniele De Rossi come allenatore in Serie A. Se vincessero anche la prossima partita, De Rossi diventerebbe l’ottavo allenatore a vincere le prime quattro partite in una singola stagione, dopo Ivo Pulga nel 2012/13 con il Cagliari.

Roma-Inter Streaming alternative?

La sfida tra Roma-Inter non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlo TV o RojadirectaTV.

Lautaro Martínez potrebbe diventare il terzo giocatore dell’Inter a segnare almeno 20 gol per tre stagioni di fila. Fino ad ora ha segnato 19 gol in questa stagione di Serie A. Nell’ultima partita non è riuscito a segnare, ma solo una volta in questa stagione ha avuto una serie di due partite senza gol consecutive.