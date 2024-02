Cristiano Ronaldo ne ha combinata una “grossa” [VIDEO]

Cristiano Ronaldo detesta perdere, e anche in Arabia Saudita il calciatore portoghese non ha cambiato il suo atteggiamento. Sconfitto con l’Al Nassr contro l’Al-Hilal di Milinkovic-Savic in una partita amichevole (2-0 il risultato finale della Riyadh Season Cup), il 39enne ha lasciato il campo visibilmente arrabbiato. A peggiorare il suo stato emotivo è stato un tifoso che ha lanciato una maglia della squadra avversaria verso il campo mentre CR7 stava andando negli spogliatoi. In quel momento, l’impensabile è accaduto: l’ex giocatore della Juventus ha preso la maglia, l’ha strofinata sulle sue parti intime e l’ha poi lanciata di nuovo verso la tribuna. Questo gesto è stato di cattivo gusto e avrebbe potuto essere evitato. Il video di CR7 è diventato immediatamente virale nei social network:

Vaya final de carrera más turbio está teniendo Cristiano Ronaldo. "I am here… not Messi" sacando pecho de estar en la final del respetado torneo amistoso Riyadh Season Cup y pasándose algo que cae de la grada por los genitales. Pero si, pichichi de la Camel League y tal… pic.twitter.com/dh9phMGblt — Balón o Barbarie (@BalonoBarbarie) February 9, 2024