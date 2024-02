MILAN NAPOLI Streaming TV, dove vedere Online Gratis: Video DAZN o SKY Live?

Dove vedere Diretta Milan-Napoli Streaming. Big Match valido per la 24ª giornata di Serie A 2023/24, si giocherà allo stadio di San Siro (Milano) oggi domenica 11 febbraio 2024, alle ore 20:45 italiane. Il Milan affronterà il Napoli in un importante incontro di Serie A che chiude le partite della domenica. Il Milan si trova al terzo posto in classifica dopo aver ottenuto quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite, mentre il Napoli è al settimo posto con 35 punti, ma ha una partita da recuperare. Chi vincerà oggi la sfida tecnica tra questi due allenatori?

Il Milan continua la sua serie positiva nel campionato di serie A, non perdendo da quasi due mesi. Nell’ultima partita hanno ottenuto una vittoria in rimonta contro il Frosinone, grazie alle prestazioni eccellenti di Jovic come sostituto. Dall’altra parte, il Napoli sta attraversando una stagione altalenante, con vittorie altalenanti e sconfitte contro le squadre più forti. Nel loro precedente incontro, la partita è terminata in pareggio. Di seguito dove vedere Milan-Napoli streaming gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Probabili formazioni Milan-Napoli buone anche per il FantaCalcio



Il Milan sta puntando sull’attacco anziché sulla difesa e i protagonisti principali sono Olivier Giroud e Luka Jovic. Giroud ha segnato 11 gol e fatto 8 assist in questa stagione, diventando il miglior assistman della Serie A. Ha segnato 5 gol contro il Napoli, dimostrando di essere un avversario temibile. I suoi gol sono spesso decisivi e pesanti, portando il Milan a importanti vittorie.

Facciamo il punto su Loftus-Cheek del Milan e Kvara del Napoli (nella foto di copertina). Pioli, l’allenatore del Milan, ha modificato l’interpretazione del ruolo di Loftus-Cheek, spostandolo come supporto per Giroud e permettendogli di muoversi liberamente in attacco. Questo cambiamento ha portato risultati positivi per il Milan, con Loftus-Cheek che ha segnato quattro dei suoi cinque gol dopo questa modifica. D’altro canto, Kvaratskhelia del Napoli è stato spostato da Mazzarri verso il centro del campo, in cerca di una nuova identità, e si prevede che giochi come seconda punta centrale contro il Milan. Evidenziamo l’importanza di entrambi i giocatori per le rispettive squadre e la sfida che si prospetta tra di loro nella prossima partita.

Il Milan ha perso solo contro l’Atalanta e il Borussia Dortmund nelle ultime partite, guadagnando terreno in classifica. Si ipotizza che Juan Jesus e Rrahmani si occuperanno di fermare Loftus-Cheek, mentre Kvara sarà al centro e dovrà vedersela con Bennacer e Adli. La velocità non è il punto forte di Juan Jesus. Inoltre, se Kvara si sposterà sulla sinistra, potrebbe essere appoggiato da Calabria e Kjaer, con il supporto di Zielinski. Infine, se Kvara giocherà bene, il Napoli potrebbe ripartire e migliorare le sue prestazioni.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, T.Hernandez; Adli, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli.

A disposizione in panchina: Sportiello, Mirante, Florenzi, Simic, Terracciano, Jimenez, Bartesaghi, Musah, Zeroli, Jovic, Okafor. Indisponibili: Caldara, Thiaw, Tomori, Kalulu, Pobega. Squalificati: Reijnders.

NAPOLI (3-5-1-1): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Zielinski, Lobotka, Anguissa, Di Lorenzo; Kvaratskhelia; Simeone. Allenatore Walter Mazzarri.

A disposizione in panchina: Meret, Contini, Natan, Olivera, Dendoncker, Traorè, Cajuste, Lindstrom, Politano, Ngonge, Raspadori. Indisponibili: Osimhen. Squalificati: Mario Rui.

Arbitro: Doveri della sezione di Roma. Guardalinee: Bindoni-Baccini. IV uomo: Marchetti. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Valeri.

Milan-Napoli in TV, che canale?



Milan-Napoli sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv da Dazn, con telecronaca di Pierluigi Pardo e commento tecnico di Marco Parolo. La partita sarà visibile anche sul canale Zona Dazn della piattaforma Sky.

Milan-Napoli Streaming Gratis in Italiano

Milan-Napoli streaming gratis per gli abbonati con DAZN, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. A pagamento per tutti con NOW, il servizio streaming on demand di Sky. Acquistando il ticket ‘Sport’, sarà poi possibile selezionare la diretta della partita direttamente dal palinsesto.

Com’è terminata all’andata? Ecco gli Highlights di Napoli-Milan