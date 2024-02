JUVENTUS UDINESE Streaming TV, dove vederla Online: Video DAZN o SKY GO? Oggi 12/02 ore 20:45

Dove vedere Diretta Juventus-Udinese Streaming: quando e dove si gioca. Partita valida come posticipo che chiude la 24a giornata di Serie A 2023/24 che si gioca oggi lunedì 12 febbraio 2024 allo Stadium di Torino con calcio d’inizio alle ore 20:45 italiane. Partita che si può vedere anche dall’estero, scopri di seguito dove e come.

La Juventus ha perso 1-0 contro l’Inter, a causa di un autogol del difensore Federico Gatti, subendo la prima sconfitta ufficiale da settembre. Nonostante ciò, la squadra è ancora a quattro punti dalla vetta della classifica. Affrontando l’Udinese, la Juventus cerca di tornare alla vittoria dopo due partite senza successo. L’Udinese, che ha ottenuto solo due vittorie fino ad ora, si trova un solo punto sopra la zona retrocessione. La squadra ospite ha una serie di cinque trasferte senza vittorie e ha subito cinque gol dopo l’80° minuto di gioco. Chi vincerà oggi? Di seguito dove vedere streaming Juventus-Udinese gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Juventus-Udinese probabili formazioni (utili per il FantaCalcio)



In casa Juventus: Squalificato Danilo, tocca ad Alex Sandro. Vlahovic non recupera. Col 3-5-2 pronto Milik con Chiesa. Ancora panchina per Alcaraz. In casa Udinese: Squalificato Pereyra, sulla trequarti c’è Thauvin alle spalle di Lucca. In mediana ballottagigo Payero-Samardzic. Acciaccato Ebosele

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Chiesa. Allenatore Max Allegri.

A disposizione in panchina: Pinsoglio, Daffara, Djalò, Rugani, Miretti, Alcaraz, Nicolussi Caviglia, Nonge, Weah, Iling, Yildiz, Cerri. Indisponibili: De Sciglio, Kean, Perin, Vlahovic. Squalificati: Danilo, Fagioli, Pogba. Diffidati: Bremer, Vlahovic.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Thauvin; Lucca. Allenatore Gabriele Cioffi.

A disposizione in panchina: Silvestri, Padelli, Tlkvic, Kabasele, Ferreira, Ebosele, Kamara, Payero, Zarraga, Success, Brenner, Davis. Indisponibili: Bijol, Ebosse, Deulofeu. Squalificati: Pereyra. Diffidati: Perez, Thauvin.

Arbitro: Abisso di Palermo. Guardalinee: Vecchi-Mastrodonato. Quarto Uomo: Giua. VAR: Marini. Assistente VAR: Aureliano.

Nonostante un errore precedente, il difensore della Juventus Federico Gatti ha segnato tre gol importanti in questa stagione di Serie A, tutti arrivati nella seconda parte delle partite.

Anche Lazar Samardzic dell'Udinese è molto pericoloso nella seconda metà della partita, avendo segnato sette dei suoi dieci gol dopo il primo tempo.

Juventus-Udinese in TV, che canale?



Juventus-Udinese in tv con DAZN (presente anche su TimVision), Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport (canale 251), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Su DAZN sarà Dario Mastroianni a curare la telecronaca di Juventus-Udinese. Al suo fianco, per il commento tecnico, ci sarà Riccardo Montolivo. Di Andrea Marinozzi invece il racconto del match per Sky, con il commento tecnico di Giancarlo Marocchi.

Juventus-Udinese Streaming Gratis in Italiano



Juventus-Udinese streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Match disponibile anche con Sky Go e NOW. Sul sito del Corriere dello Sport e di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

La Juventus ha vinto gli ultimi quattro incontri contro l’Udinese nel campionato italiano senza subire gol. Ciò rappresenta un risultato notevole, poiché solo una volta nel passato i piemontesi hanno ottenuto cinque vittorie consecutive contro gli avversari friulani senza subire reti, nel periodo compreso tra il marzo 2001 e il marzo 2003.