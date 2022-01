JUVENTUS-UDINESE Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vedere il match: PirloTV DAZN Sky Video YouTube o Facebook Live?

Dove vedere Diretta Juventus-Udinese Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 italiane di oggi sabato 14 gennaio 2022, la Vecchia Signora di Allegri riceve allo Stadium di Torino la formazione dell’Udinese di Cioffi per la 22a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Juventus-Udinese streaming gratis e diretta tv.

Diretta Juventus-Udinese Streaming, presentazione match e probabili formazioni



Dopo la straziante sconfitta ai tempi supplementari (subendo gol al 121° minuto) contro l’Inter nella finale della Supercoppa Italiana, la Juventus cercherà di continuare la sua marcia verso la scalata della Serie A. Dopo un inizio stagionale traballante che sta costringendo i Bianconeri a rimontare, l’attuale sequenza di 7 partite della Juve da imbattuta in campionato (5 vittorie, 2 pareggi), incluse quattro in cui ha mantenuto la porta inviolata, dimostra che la squadra di Allegri sta andando nella direzione giusta.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Rugani, Pellegrini; McKennie, Locatelli, Bentancur, Bernardeschi; Dybala, Morata. Allenatore Allegri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Danilo, Chiesa, Ramsey.

Udinese (3-5-2): Padelli; Perez, Nuytinck, Zeegelar; Molina, Pussetto, Walace, Deulofeu, Udogie; Beto, Success. Allenatore Cioffi. Squalificati: Becao. Indisponibili: Pereyra, Larsen, Silvestri, Zeegelaar, Samardzic, Makengo, Santurro, Jajalo, Arslan.

Arbitro: Giua. Gli assistenti arbitrali saranno Raspollini e Di Gioia. Il ruolo di quarto uomo è stato affidato a Fourneau. Al Var ci sarà Chiffi coadiuvato dall’assistente al Var Cecconi.

Juventus-Udinese Diretta al posto di Rojadirecta TV



Juventus-Udinese in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

La partita sarà visibile anche su Sky Sport Uno (202 del satellite), Sky Sport Calcio (203 del satellite), Sky Sport (251 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite).

Su DAZN il match verrà raccontato dalla voce di Riccardo Mancini, assistito in cabina di commento da Massimo Gobbi. Per quanto riguarda Sky, telecronaca affidata ad Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani.

La Juventus ha vinto le ultime cinque partite casalinghe di Serie A contro l’Udinese, segnando sempre almeno due gol nel parziale: è dalla striscia collezionata tra il 1980 e il 1987 (sette in quel caso) che i piemontesi non vincono almeno sei gare interne di fila contro i friulani nella competizione.

Juventus-Udinese Streaming Gratis invece di Rojadirecta ITA

Juventus-Udinese streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Da inizio novembre ad oggi solamente l’Inter (nessuna) ha perso meno partite in Serie A della Juventus (una sola): nel parziale solo i nerazzurri (quattro, ma con una gara in meno) hanno incassato meno reti dei bianconeri (sei, di cui quattro nelle ultime due giornate contro Napoli e Roma).

Juventus-Udinese Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida tra Juventus-Udinese non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.