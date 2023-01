JUVENTUS UDINESE Streaming Gratis ROJADIRECTA LIVE TV, dove vedere Online: DAZN o SKY GO?

Dove vedere Diretta Juventus-Udinese Streaming senza Rojadirecta: quando e dove si gioca. Partita valida per la 17a giornata di Serie A 2022/23 che si gioca oggi sabato 7 gennaio 2023 allo Stadium di Torino con calcio d’inizio alle ore 18:00 italiane. Partita che si può vedere anche dall’estero, scopri di seguito dove e come.

La Juventus (34 punti) ha vinto 7 partite di fila in questa stagione. L’Udinese, dall’altra parte, ha pareggiato in 4 occasioni e perso 2 partite nel periodo. Chi vincerà oggi? Di seguito dove vedere streaming Juventus-Udinese gratis, diretta tv, formazioni della partita.

La Juventus si trova in 3ª posizione con 34 punti, 7 meno della squadra prima in classifica, il Napoli, dopo 16 partite. La Juventus ha vinto l’ultima partita di Serie A 1-0 in trasferta contro la Cremonese, estendendo così la serie di successi consecutivi a 7. Dusan Vlahovic e Arkadiusz Milik hanno catturato l’attenzione con le loro prestazioni per la Juventus in questa stagione. Vlahovic è il giocatore della squadra con più gol (6), con 3 di queste reti che sono state sullo 0-0. Milik ha fatto altrettanto bene, segnando 5 gol, inclusi 2 sullo 0-0.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Soulé, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Milik. Allenatore Max Allegri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bonucci, Cuadrado, De Sciglio, Peeters, Ake, Kaio Jorge, Pogba, Vlahovic.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Success. Allenatore Sottil. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Deulofeu, Masina.

Arbitro: Marchetti.

La Juventus ha vinto gli ultimi sei confronti interni di Serie A contro l’Udinese e potrebbe, in caso di successo in questo match, eguagliare la sua striscia più lunga di vittorie interne consecutive ai danni dei friulani nel massimo campionato, sette tra il 1980 e il 1987.

Juventus-Udinese in TV al posto di Rojadirecta Canale



Juventus-Udinese in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Gli abbonati a Sky e DAZN potranno seguire Juventus-Udinese anche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky.

Statistica in evidenza: in questa stagione di Serie A, Juventus ed Udinese hanno entrambe segnato sette dei loro 25 gol dopo l’80° minuto di gioco.

Juventus-Udinese Streaming Gratis invece di Rojadirecta in Italiano



Juventus-Udinese streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

L’Udinese ha perso 65 partite in Serie A contro la Juventus, più che contro ogni altra avversaria; in particolare, i friulani hanno trovato un solo successo nei 12 incroci in campionato contro i bianconeri con Massimiliano Allegri alla guida (3N, 8P), 1-0 il 23 agosto 2015 allo Stadium.

Sul sito del Corriere dello Sport e di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Juventus-Udinese Streaming alternativa Roja Live?

La sfida non sarà disponibile in alternativa Juventus-Udinese Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Calcio.tw, Pirlo TV o RojadirectaTV.

Arkadiusz Milik ha trovato il gol nelle sue ultime due sfide contro l’Udinese in Serie A: solamente contro Parma e Verona l’attaccante polacco ha segnato in tre incontri consecutivi di Serie A. In totale sono tre le sue reti contro i friulani in cinque confronti.