MONZA INTER Streaming Gratis ROJADIRECTA Live TV, dove vedere Online: Opzioni Video DAZN Sky Live

Dove vedere Diretta Monza-Inter Streaming senza Rojadirecta: quando e dove si gioca. Nella 17a giornata di Serie A 2022/23 si gioca oggi sabato 7 gennaio 2023 allo stadio Brianteo il match Monza-Inter. Calcio d’inizio alle ore 20:45 italiane. Partita che si può vedere anche dall’estero, scopri di seguito dove e come.

L’Inter ha sconfitto il Napoli 1-0 in casa nell’ultima partita di Serie A, vittoria consecutiva numero 3. Si trova quindi al 4° posto con 33 punti, in 16 partite – 8 punti in meno della squadra prima in classifica, il Napoli. Il Monza si trova in 15ª posizione con 17 punti, 24 meno della squadra prima in classifica, il Napoli, in 16 partite. Il Monza ha guadagnato un punto nell’ultima partita di Serie A, pareggiando 1-1 in trasferta contro la Fiorentina. Chi vincerà oggi? Di seguito dove vedere streaming Monza-Inter gratis, diretta tv, formazioni della partita.

L’Inter ha visto il suo ritorno in Serie A con una vittoria importantissima per 1-0 contro il Napoli capolista, un risultato che ha rafforzato la sua presenza tra le prime quattro posizioni. Mentre il secondo titolo in tre anni in Serie A resta ancora un sogno irrealizzabile a meno che l’Inter non riuscisse a colmare il divario di otto punti dalla cima della classifica, il fatto che sia stata la prima squadra a battere il Napoli in questa stagione di campionato suggerisce forse che ci sono dei segni di un’inversione di tendenza per gli uomini di Simone Inzaghi.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina, Machin, Carlos Augusto; Ciurria, Caprari; Dany Mota. Allenatore Palladino. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Donati, Rovella, Sensi.

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Lukaku. Allenatore Simone Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Brozovic, Dalbert.

Arbitro: Sacchi JL.

Monza-Inter in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Il match sarà visibile anche su Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). La telecronaca DAZN di Monza-Inter è affidata a Dario Mastroianni con il commento tecnico di Dario Marcolin. Su Sky, invece, telecronaca affidata a Federico Zancan e Giuseppe Bergomi. Si gioca dopo Juventus-Udinese Streaming delle ore 18:00.

Statistica in evidenza: nelle partite casalinghe in questa stagione di Serie A, il Monza non ha subìto gol nella prima mezz’ora di gioco.

Monza-Inter streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. A pagamento per tutti con NOW.

Sono stati segnati almeno 1 gol nel 81% dei primi tempi nelle partite dell’Inter in Serie A in questa stagione:

Under/Over 0.5 goal primo tempo.

Sul sito del Corriere dello Sport e quello di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

La sfida non sarà disponibile in alternativa Monza-Inter Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Calcio.tw, Pirlo TV o RojadirectaTV.

L’Inter ha trovato la rete in entrambe le frazioni di gioco nel 63% delle sue partite stagionali in Serie A:

Squadra segna in entrambi i tempi.