SALERNITANA TORINO Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vedere partita Online con Cellulare PC Tablet

Dove vedere Diretta Salernitana-Torino Streaming senza Rojadirecta: quando e dove si gioca. Salernitana-Torino, match valido per la 17a giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Arechi di Salerno oggi domenica 8 gennaio 2023, alle ore 12:30 italiane. Partita che si può vedere anche dall’estero, scopri di seguito dove e come.

La Salernitana e il Torino si affronteranno domenica, con le due squadre con stati di forma differenti: la Salernitana cercherà di fermare una serie di 4 gare senza successi in Serie A mentre il Torino non ha perso le ultime 3 di fila. L’ultima partita di campionato del Torino ha visto la squadra pareggiare 1-1 contro l’Hellas Verona, portando la serie di imbattibilità a 3 gare (V1 N2 P0). Si trova quindi al 9° posto con 22 punti, in 16 partite – 19 punti in meno della squadra prima in classifica, il Napoli. Chi vincerà oggi? Di seguito dove vedere streaming Salernitana-Torino gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Salernitana-Torino Streaming, presentazione match e probabili formazioni



In casa Salernitana: Con la squalifica di Coulibaly potrebbe avanzare a centrocampo Radovanovic. Rientra Candreva sulla destra. Subito in gruppo Nicolussi Caviglia.

In casa Torino: Buongiorno insidia Rodriguez in difesa. Potrebbe tornare tra i convocati Singo. Crescono le quotazioni di Sanabria al posto di Radonjic, con Vlasic che tornerebbe cosi’ nel ruolo naturale di trequartista che parte dal lato sinistro del campo.

SALERNITANA (3-5-2): Ochoa; Lovato, Daniliuc, Fazio; Candreva, Nicolussi Caviglia, Bohinen, Vilhena, Bradaric; Dia, Bonazzoli. Allenatore Nicola. Squalificati: Coulibaly. Indisponibili: Maggiore, Mazzocchi, Sepe, Gyomber.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Schuurs, Buongiorno; Lazaro, Linetty, Lukic, Vojvoda; Vlasic, Miranchuk; Sanabria. Allenatore Juric. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Aina, Pellegri, Singo.

Aleksey Miranchuk ha già segnato tre gol in questo campionato ed è a una sola rete di distanza dal suo record personale in una singola stagione di Serie A (quattro con l’Atalanta 20/21). Iinoltre, essendo a quota nove gol nel massimo campionato, potrebbe diventare il quarto giocatore russo ad arrivare in doppia cifra di gol in carriera nel massimo torneo, dopo Kolyvanov (44), Shalimov (25) e Simutenkov (13).

Salernitana-Torino in TV al posto di Rojadirecta Canale



Salernitana-Torino in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Il match sarà visibile anche su Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

La Salernitana è in 14ª posizione con 17 punti, 24 meno della squadra prima in classifica, il Napoli, in 16 partite. La Salernitana ha perso l’ultima partita di Serie A 2-1 in casa contro il Milan, portando la serie di gare senza successi a 4 (V0 N1 P3).

Salernitana-Torino Streaming Gratis invece di Rojadirecta in Italiano



Salernitana-Torino streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. A pagamento per tutti con NOW.

L’ultimo incontro tra le due squadre in Serie A ha visto il Torino uscire vincente 1-0, in trasferta, nell’ultima stagione. Andrea Belotti ha segnato la sola rete per il Torino al minuto 18 su calcio di rigore.

Sul sito del Corriere dello Sport e quello di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Salernitana-Torino Streaming alternativa Roja Live?

La sfida non sarà disponibile in alternativa Salernitana-Torino Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Calcio.tw, Pirlo TV o RojadirectaTV.

Statistica in evidenza: prima di questo turno, solo due squadre hanno visto una media più alta di fuorigioco a partita rispetto al Torino (2,25).