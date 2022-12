Partite Calcio Oggi 17 Dicembre: Croazia-Marocco Napoli-Villarreal Arsenal-Juventus, Orari Streaming Roja LIVE Online

Dove vedere le partite in diretta streaming calcio gratis (senza Rojadirecta) di oggi 17 Dicembre 2022. Evidenziamo Fiorentina-Monaco (Amichevole), Arsenal-Juventus (Amichevole), Napoli-Villarreal (Amichevole). Finale 3°-4° posto Mondiali: Croazia-Marocco. Domani domenica c’è la finale dei Mondiali di calcio in Qatar Francia-Argentina.

Programma calcio streaming e diretta tv oggi e stasera

12.30 Atletico Madrid-Betis (Liga femminile) – DAZN

13.30 Aberdeen-Celtic (Scottish Premiership) – ONEFOOTBALL

14.30 Diretta Gol Serie C – SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 252)

14.30 Albinoleffe-Pordenone (Serie C) – ELEVEN SPORTS

14.30 Juventus Next Gen-Virtus Verona (Serie C) – ELEVEN SPORTS

14.30 Vicenza-Piacenza (Serie C) – ELEVEN SPORTS

14.30 Novara-Trento (Serie C) – ELEVEN SPORTS

14.30 Padova-Mantova (Serie C) – ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL

14.30 Pro Patria-Sangiuliano (Serie C) – ELEVEN SPORTS

14.30 Pro Sesto-Feralpisalò (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 253)

14.30 Pro Vercelli-Lecco (Serie C) – ELEVEN SPORTS

14.30 Renate-Arzignano (Serie C) – ELEVEN SPORTS

14.30 Triestina-Pergolettese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

14.30 Carrarese-Vis Pesaro (Serie C) – ELEVEN SPORTS

14.30 Cesena-Alessandria (Serie C) – ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL

14.30 Fiorenzuola-San Donato Tavarnelle (Serie C) – ELEVEN SPORTS

14.30 Gubbio-Pontedera (Serie C) – ELEVEN SPORTS

14.30 Imolese-Reggiana (Serie C) – ELEVEN SPORTS

14.30 Entella-Siena (Serie C) – ELEVEN SPORTS, SKY SPORT (canale 254) e ONEFOOTBALL

14.30 Gelbison-Monopoli (Serie C) – ELEVEN SPORTS

15.00 Fiorentina-Monaco (Amichevole) – DAZN

– DAZN 16.00 Finale 3°-4° posto Mondiali: Croazia-Marocco – RAI 1

– RAI 1 16.00 West Bromwich Albion-Rotherham United (Championship) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

17.30 Ancona-Recanatese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

17.30 Montevarchi-Rimini (Serie C) – ELEVEN SPORTS

17.30 Fermana-Torres (Serie C) – ELEVEN SPORTS

17.30 Olbia-Lucchese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

18.00 Pisa-Brescia (Serie B) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252) ONEFOOTBALL e HELBIZ

18.30 Norwich City-Blackburn Rovers (Championship) – DAZN

19.00 Arsenal-Juventus (Amichevole) – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 253)

– DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 253) 20.00 Udinese-Athletic Bilbao (Amichevole) – DAZN

20.30 Napoli-Villarreal (Amichevole) – DAZN e SKY SPORT (canale 251, pay per view)

– DAZN e SKY SPORT (canale 251, pay per view) 20.30 Reggina-Bari (Serie B) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252), ONEFOOTBALL e HELBIZ



Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online di streamig calcio gratis che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio (come “Rojadirecta TV Online“, “Tarjeta Roja TV“, “Rojadirecta in italiano“, “Pirlotv” “Calcio.tw” o “RojadirectaTV” sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.