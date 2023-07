Calciomercato Juventus: estate di trasferimenti intensa per la squadra bianconera

CALCIOMERCATO JUVE – In estate, la Juventus sta lavorando duramente sul mercato per vendere giocatori in eccesso e trattenere quelli di valore. I portieri Szczesny e Perin potrebbero rimanere, mentre Pinsoglio è considerato fondamentale. Alex Sandro potrebbe lasciare, mentre Bremer potrebbe essere venduto per una cifra elevata. Bonucci dovrebbe rimanere per un altro anno. Si cerca di rinforzare la difesa con Parisi. Rabiot ha rinnovato il contratto, mentre Milinkovic-Savic potrebbe lasciare la Lazio. Frattesi si è accordato con l’Inter. Rovella fa ritorno dopo un prestito. Timothy Weah è stato acquistato per 12 milioni. Possibili cessioni per McKennie e Miretti. Chiesa potrebbe interessare a diverse squadre. Vlahovic è ambito in Premier League. Berardi potrebbe prendere il posto di Di Maria.

ACQUISTI UFFICIALI Juventus 2023/2024

Arthur (Cen, Liverpool, FP), Cambiaso (Dif, Bologna, FP), Frabotta (Dif, Lecce, FP), McKennie (Cen, Leeds, FP), Nicolussi Caviglia (Cen, Salernitana, FP), Pellegrini (Dif, Lazio, FP), Pjaca (Att, Empoli, FP), Ranocchia (Cen, Monza, FP), Rovella (Cen, Monza, FP), Zakaria (Cen, Chelsea, FP), Weah (Cen, Lille, D).

FP = fine prestito D = definitivo S = svincolato P = prestito.

CESSIONI UFFICIALI Juventus 2023/2024

Cuadrado (Cen, S), Di Maria (Att, S), Paredes (Cen, PSG, FP).

FP = fine prestito D = definitivo S = svincolato P = prestito.

FORMAZIONE TIPO Juventus 2023/2024

(3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Chiesa, Pogba, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic.

ALLENTATORE Juventus 2023/2024

Allontanate le voci sul trasferimento in Arabia Saudita, Max Allegri sarà ancora l’allenatore della Juventus nella stagione di Serie A 2023/2024.