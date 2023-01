SAMPDORIA NAPOLI Streaming Gratis ROJADIRECTA LIVE TV, dove vedere Online: DAZN o SKY GO?

Dove vedere Diretta Sampdoria-Napoli Streaming senza Rojadirecta: quando e dove si gioca. Partita valida per la 17a giornata di Serie A 2022/23 che si gioca oggi domenica 8 gennaio 2023 allo stadio ‘Luigi Ferraris’ di Marassi, a Genova: calcio d’inizio alle ore 18:00 italiane. Partita che si potrà vedere anche dall’estero, scopri di seguito dove e come.

Nelle ultime sei gare, la Sampdoria ha vinto 2 volte e perso in 4 occasioni. Il Napoli capolista, dall’altra parte, ha vinto 5 volte e perso 1 partita nel periodo, nell’ultima di campionato in casa dell’Inter (1-0). Chi vincerà oggi? Di seguito dove vedere streaming Sampdoria-Napoli gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Esito Finale 1X2: La Sampdoria ha vinto solo una delle ultime 5 partite di Serie A. La Sampdoria non vince da 7 partite di fila contro il Napoli. La Sampdoria ha vinto solo una delle ultime 5 partite interne contro il Napoli.

Under/Over 2.5 goal: Sono stati segnati meno di 3 gol in ciascuna delle ultime 4 gare casalinghe della Sampdoria. Under/Over 0.5 goal primo tempo: In tutte le ultime 5 gare della Sampdoria, è sempre stato realizzato almeno un gol nel corso della prima frazione di gioco.

Sampdoria (3-5-2): Audero; Murillo, Colley, Nuytinck; Leris, Vieira, Rincon, Verre, Augello; Gabbiadini, Lammers. Allenaore Stankovic. Squalificati: Amione. Indisponibili: Conti, De Luca, Pussetto, Quagliarella, Winks.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Lozano, Raspadori, Elmas; Osimhen. Allenatore Spalletti. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

La Sampdoria ha perso sei delle ultime sette partite casalinghe contro il Napoli in Serie A (1V), tanti ko quanti quelli rimediati nelle precedenti 28 partite interne contro i campani (10V, 12N). I blucerchiati inoltre potrebbero rimanere a secco di reti per tre match casalinghi di fila contro i partenopei per la prima volta dall’ottobre del 1970.

Sampdoria-Napoli in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Gli abbonati a Sky e DAZN potranno seguire Sampdoria-Napoli anche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky.

La Sampdoria ha perso le ultime cinque partite casalinghe di Serie A; i blucerchiati non hanno mai incassato sei ko interni di fila nella massima competizione.

Sampdoria-Napoli streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Dopo il successo sul Sassuolo nell’ultimo turno di campionato, la Sampdoria potrebbe collezionare due vittorie nelle prime due gare disputate nel mese di gennaio in Serie A per la prima volta dalla stagione stagione 1996/97, con Sven-Göran Eriksson in panchina.

Sul sito del Corriere dello Sport e di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

La sfida non sarà disponibile in alternativa Sampdoria-Napoli Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Calcio.tw, Pirlo TV o RojadirectaTV.

Il Napoli è l’unica squadra contro cui Valerio Verre ha servito più di un assist in Serie A: due, tra cui il suo primo passaggio vincente nella competizione (il 21 agosto 2016 con il Pescara, mentre il secondo è arrivato il 13 dicembre 2020 con la Sampdoria).