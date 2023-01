MILAN ROMA Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vedere Online: Video DAZN o SKY Live?

Dove vedere Diretta Milan-Roma Streaming senza Rojadirecta: quando e dove si gioca. Partita valida per la 17a giornata di Serie A 2022/23 che si gioca oggi domenica 8 gennaio 2023 allo Stadio di San Siro (Milano) con calcio d’inizio alle ore 20:45 italiane. Partita che si può vedere anche dall’estero, scopri di seguito dove e come.

Il milan ha avuto un buono stato di forma di fronte al proprio pubblico in questa stagione, con 7 vittorie e 1 sconfitta in 8 partite Serie A. Il milan cercherà di estendere una striscia di 4 successi interni iniziata nell’ottobre 2022 contro la Juventus. In questo campionato, in trasferta, la Roma ha ottenuto 5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. La roma è nel bel mezzo di una striscia di 5 gare esterne senza sconfitte (V4 N1 P0). Non perde in trasferta dal settembre 2022 contro l’Udinese. Chi vincerà oggi? Di seguito dove vedere streaming Milan-Roma gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Milan-Roma Streaming, presentazione match e probabili formazioni



Il Milan ha vinto le ultime tre sfide di Serie A contro la Roma e non fa meglio contro i giallorossi dal febbraio 1990, quando arrivò a cinque successi consecutivi sotto la guida di Arrigo Sacchi. I rossoneri, inoltre, a segno da nove turni nel torneo contro i capitolini, non registrano una striscia più lunga di match con almeno una rete all’attivo dal 1972 (12).

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ballo-Touré, Florenzi, Krunic, Ibrahimovic, Maignan, Messias, Origi, Rebic.

La Roma è la squadra contro cui il Milan ha vinto più partite di Serie A (78 in 174 precedenti); dall’altra parte i giallorossi hanno segnato complessivamente 95 gol in trasferta contro i rossoneri nella competizione, contro nessuna avversaria ne contano di più (95 centri fuori casa anche contro la Lazio).

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Pellegrini, Cristante, Zalewski; Dybala, Zaniolo; Abraham. Allenatore José Mourinho. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Belotti, Darboe, Solbakken, Wijnaldum.

Milan-Roma in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Gli abbonati a Sky e DAZN potranno seguire Milan-Roma anche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky.

I giallorossi hanno vinto in casa, all’Olimpico, contro il Bologna grazie a un rigore di Lorenzo Pellegrini: con il successo contro i rossoblù la formazione di Mourinho ha spezzato una flessione di tre gare senza sorrisi e si è portata a ridosso della zona Champions.

I rossoneri sono reduci dalla vittoria all’Arechi contro la Salernitana, con le reti di Rafael Leao e Sandro Tonali, e nonostante il brivido finale: si è trattata del secondo successo consecutivo in campionato dopo quello di fine 2022 contro la Fiorentina.

Sul sito del Corriere dello Sport e di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Nelle ultime sei gare, il Milan ha vinto 4 volte, pareggiato 1 partitan e perso in 1 occasione. La Roma, dall’altra parte, ha vinto 2 volte, pareggiato in 2 occasioni e perso 2 partite nel periodo.