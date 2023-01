BOLOGNA ATALANTA Streaming Gratis ROJADIRECTA Live TV, dove vedere Online: Opzioni Video DAZN Sky Live

Bologna-Atalanta Streaming senza Rojadirecta: quando e dove si gioca. La 17a giornata di Serie A 2022/23 si chiude oggi lunedì 9 gennaio 2023 allo stadio Renato Dall’Ara con il posticipo Bologna-Atalanta. Calcio d’inizio alle ore 20:45 italiane. Partita che si può vedere anche dall’estero, scopri di seguito dove e come.

La Dea non vince dallo scorso 30 ottobre (2-0 al Castellani contro l’Empoli) e nelle ultime quattro partite ha raccolto solo un punto perdendo contro Napoli (1-2), Lecce (2-1) e Inter (2-3). In caso di successo gli orobici aggancerebbero al quinto posto Lazio e Roma con 31 punti. Chi vincerà oggi? Di seguito dove vedere streaming Bologna-Atalanta gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Bologna-Atalanta Streaming, presentazione match e probabili formazioni



Nicola Sansone sostituirà probabilmente l’infortunato Marko Arnautović e potrebbe dimostrarsi efficace, dato che tutti e sei i suoi ultimi gol col Bologna sono arrivati in casa. Ad un solo gol in meno rispetto a lui nella classifica marcatori c’è Ademola Lookman dell’Atalanta, sebbene tre delle ultime cinque partite in cui l’inglese ha segnato non hanno poi portato a delle vittorie (2 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte).

Bologna (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Lykogiannis; Medel; Orsolini, Ferguson, Dominguez, Soriano; Sansone. Allenatore: Thiago Motta. A disposizione in panchina: Bagnolini, Bardi, Cambiaso, Sosa, Moro, Pyythia, Schouten, Aebischer, Raimondo.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri; Pasalic; Lookman, Hojlund. Allenatore: Gasperini. A disposizione in panchina: Sportiello, Rossi, Okoli, Djimsiti, Demiral, Maehle, Zappacosta, Soppy, Zortea, Ederson, Zapata, Boga.

Arbitro: Di Bello di Brindisi. Guardalinee: L Rossie Capaldo. IV Uomo: Perenzoni. VAR: Banti. Assistente VAR: Pairetto.

L’Atalanta è senza vittorie da 4 partite di Serie A e lunedì contro il Bologna cercherà di porre fine a questo brutto momento di forma.

Bologna-Atalanta in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Il match sarà visibile anche su Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

L’Atalanta ha pareggiato 2-2 contro lo Spezia nell’ultima partita di Serie A, allungando la serie di gare senza successi a 4 (V0 N1 P3). Si trova quindi al 7° posto con 28 punti, in 16 partite, ossia 13 punti in meno della squadra prima in classifica, il Napoli.

Bologna-Atalanta streaming gratis per gli abbonati con DAZN e Sky Go. A pagamento per tutti con NOW.

Il Bologna è in 11esima posizione con 19 punti, 22 meno della squadra prima in classifica, il Napoli, in 16 partite. Il bologna ha perso 1-0 nell’ultima partita di Serie A in trasferta contro la Roma.

Sul sito del Corriere dello Sport e quello di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Calcio.tw, Pirlo TV o RojadirectaTV.

L’Atalanta ha vinto l’incontro più recente di Serie A tra le due squadre, avendo ottenuto un successo 1-0, in trasferta, nell’ultima stagione. Moustapha Cissé ha segnato l’unico gol per l’Atalanta al minuto 82.