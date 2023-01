NAPOLI-JUVENTUS Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla con Tablet Cellulare PC: Sky o DAZN?

Dove vedere Diretta Napoli-Juventus Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 di oggi venerdì 13 gennaio 2023, il Napoli di Luciano Spalletti riceve in casa, allo stadio Maradona con un bellissimo tutto esaurito, la Juventus di Max Allegri per la 18a giornata di Serie A.

La Juventus è la squadra contro cui il Napoli ha perso più partite di Serie A (70) e quella contro cui ha incassato più reti totali nella competizione (224). Tuttavia i partenopei hanno perso solo una delle ultime cinque contro i piemontesi, dopo aver registrato quattro sconfitte nelle precedenti cinque. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Napoli-Juventus streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Napoli-Juventus Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime due sfide di Serie A contro la Juventus (1V, 1N) e non registra una striscia più lunga senza sconfitte contro i bianconeri dal 2011 (cinque in quel caso, con Walter Mazzarri in panchina).

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Luciano Spalletti. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno. A disposizione in panchina: Sirigu, Marfella, Ostigard, Juan Jesus, Bereszynski, Olivera, Gaetano, Demme, Ndombele, Elmas, Zerbin, Raspadori, Lozano, Simeone.

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Milik. Allenatore Massimiliano Allegri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bonucci, Cuadrado, Kaio Jorge, Pogba, Vlahovic. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Gatti, Rugani, Paredes, Miretti, Chiesa, Soulé, Iling-Junior, Kean.

Arbitro: Daniele Doveri (45 anni) della Sezione Roma 1. Guardalinee: Costanzo-Passeri. 4° Uomo: Chiffi. VAR: Mariani. Assistente VAR: Piccinini.

Questa è solo la quarta volta nella storia della Serie A in cui la Juventus affronta il Napoli con almeno sette punti in meno in classifica: nelle precedenti tre (1988, 1989 e 2011) i bianconeri sono rimasti imbattuti grazie a due successi e un pareggio.

Napoli-Juventus in TV al posto di Rojadirecta Canale

Napoli-Juventus in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La telecronaca di Napoli-Juve sarà affidata a Pierluigi Pardo col commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Il Napoli ha vinto le ultime tre partite interne di Serie A contro la Juventus e solo una volta nella sua storia nella competizione è arrivato a quattro di fila contro i bianconeri in casa (tra il 2007 e il 2011). L’ultimo successo bianconero al Maradona risale al 3 marzo 2019, grazie a un 2-1 firmato da Pjanic ed Emre Can.

Napoli-Juventus Streaming Gratis invece di Rojadirecta in Italiano



Napoli-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Nelle ultime sei sfide tra prima e seconda in classifica in Serie A, la squadra di casa non ha mai trovato il successo: cinque sconfitte e un pareggio. Il Napoli ha però già vinto una sfida, da prima della classifica, contro la seconda classificata in questo campionato (2-1 v Atalanta lo scorso 5 novembre).

Sul sito del Corriere dello Sport e quello di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Napoli-Juventus Streaming alternativa Roja Live?

La sfida non sarà disponibile in alternativa Napoli-Juventus Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Calcio.tw, Pirlo TV o RojadirectaTV.

La Juventus è imbattuta da otto partite di Serie A in cui ha affrontato la prima in classifica a inizio giornata (6V, 2N), vincendo le ultime tre in ordine di tempo contro Inter (due volte) e Milan.