NAPOLI JUVENTUS Streaming Gratis TV Tablet Cellulare PC: da vedere su Sky o DAZN?

Dove vedere Diretta Napoli-Juventus Streaming. Alle ore 20:45 di oggi domenica 3 marzo 2024, il Napoli di Calzona riceve in casa, allo stadio Maradona (ancora con un tutto esaurito), la Juventus di Max Allegri per la 27a giornata di Serie A.

Sarà il 182° scontro tra le due squadre, con la Juventus in vantaggio per 85 vittorie contro le 50 del Napoli. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Napoli-Juventus streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Napoli-Juventus Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Grande equilibrio nelle ultime 11 partite tra Napoli e Juventus in Serie A: cinque successi per parte e un pareggio, con 18 gol dei partenopei e 16 dei bianconeri.

Sarà un match particolarmente interessante quello che vedrà Napoli e Juventus opposte nel 27° turno di Serie A. Il prestigio delle due squadre e la loro rivalità storica renderanno questa partita una delle più attese della giornata, che sarà ricca di sfide cruciali per tutte le posizioni in classifica. Il Napoli cercherà di confermarsi dopo la vittoria per 6-1 contro il Sassuolo e punterà a raggiungere le posizioni di Champions League. La Juventus, reduce da una serie di vittorie interrotta solo dal 3-2 contro il Frosinone, cercherà di rimanere vicina all’Inter in testa alla classifica o di difendere il secondo posto dal Milan.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Idasiak, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Calzona.

A disposizione in panchina: Gollini, Contini, Natan, Ostigard, Mazzocchi, Mario Rui, Traoré, Dendoncker, Lindstrom, Simeone, Raspadori. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ngonge, Cajuste.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, Alcaraz, Locatelli, Miretti, Iling-Junior; Vlahovic, Chiesa. Allenatore Max Allegri.

A disposizione in panchina: Pinsoglio, Daffara, Alex Sandro, Danilo, Djalò, Nonge, Nicolussi Caviglia, Weah, Kostic, Milik, Yildiz. Squalificati: Fagioli, Pogba. Indisponibili: De Sciglio, McKennie, Perin, Kean, Rabiot.

Arbitro: Mariani di Aprilia. Guardalinee: Passeri-Costanzo. IV Uomo: Colombo. VAR: Irrati. Assistente VAR: Sozza.

La Juventus ha subito gol in tutte le ultime cinque partite di campionato (1V, 2N, 2P), i bianconeri non registrano una striscia più lunga di match consecutivi con gol al passivo in Serie A dal periodo tra aprile e maggio 2022 (otto in quel caso).

Napoli-Juventus in TV, che canale?

Napoli-Juventus in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La telecronaca di Napoli-Juve sarà affidata a Pierluigi Pardo col commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Dopo il 2-2 nell’ultima trasferta contro l’Hellas Verona, la Juventus potrebbe pareggiare due gare fuori casa di fila in campionato per la prima volta dal periodo tra agosto e settembre 2022 (contro Sampdoria e Fiorentina in quel caso).

Napoli-Juventus Streaming Gratis in Italiano



Napoli-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

La Juventus è l’unica squadra che non ha ancora concesso alcun rigore agli avversari in questo campionato, l’ultima formazione che in una stagione di Serie A non ha affrontato alcun tiro dagli 11 metri è stata l’Inter nel 2008/09.

Sul sito del Corriere dello Sport e quello di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Napoli-Juventus Streaming alternativa Live?

La sfida non sarà disponibile in alternativa Napoli-Juventus Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti che non siano autorizzati dal contratto con la Lega Serie A.

Victor Osimhen ha eguagliato un record del Napoli segnando in tre partite consecutive, Khvicha Kvaratskhelia ha fatto bene contro la Juventus e Dusan Vlahovic è il capocannoniere del 2024 nei maggiori campionati europei. Cristiano Ronaldo detiene un record di gol in Serie A per i primi due mesi dell’anno.