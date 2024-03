INTER GENOA Streaming TV Online Diretta Gratis: Sky Live o Video DAZN?

Dove vedere Diretta Inter Genoa Streaming Live. Partita valida per la 27a giornata della Serie A 2023/24, si gioca oggi lunedì 4 marzo 2024 con fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane. Diretta video streaming live sui canali digitali di DAZN e Sky. Chi vincerà?

L’Inter ha proseguito la sua marcia verso la vittoria del campionato di Serie A superando mercoledì sera l’Atalanta con un punteggio di 4-0, raggiungendo così 11 vittorie consecutive in tutte le competizioni, la sua seconda migliore serie dal 1929/30. È stata anche la quarta vittoria di fila in campionato in cui ha segnato almeno 4 gol, portando i ‘Nerazzurri’ a un vantaggio di 12 punti dopo 26 giornate. Solo tre squadre sono riuscite a prendere punti contro la squadra di Simone Inzaghi nelle ultime 20 partite di campionato (17 vittorie, 3 pareggi), ma saranno attenti dato che una di queste era il Genoa nello scontro diretto precedente (pareggio 1-1).

Inoltre, l’Inter ha subito un solo gol nei nove scontri diretti più recenti in Serie A (7 vittorie, 2 pareggi), e il loro record recente a San Siro, dove hanno vinto le ultime otto partite casalinghe di campionato (sette senza subire gol), suggerisce che potrebbero consolidare la loro posizione in testa alla classifica qui. Nonostante la storia non sia dalla loro parte, il Genoa ha perso solo una delle ultime 11 partite di campionato (4 vittorie, 6 pareggi, 1 sconfitta), mostrando una resistenza che rende difficile batterli senza lottare. I ‘Rossoblù’ hanno ora un margine di 13 punti sulla zona retrocessione prima di questo turno, quindi il rischio di retrocedere è ormai lontano mentre cercano la loro prima vittoria in uno scontro diretto in campionato dall’inverno del 2018.

Un fattore chiave nell’ulteriore miglioramento del Genoa è stata la loro maggiore sicurezza in trasferta. Dopo una serie di sette trasferte senza vittorie tra settembre e dicembre (1 pareggio, 6 sconfitte) che aveva rischiato di compromettere la loro stagione, la squadra ligure ha ora registrato una serie più positiva di cinque trasferte senza sconfitte (2 vittorie, 3 pareggi). Tuttavia, i gol subiti nei minuti finali sono stati un problema, con due dei pareggi che hanno visto il Genoa subire gol dopo il 90° minuto e perdere punti importanti in classifica.

L’Inter ha vinto tutte le ultime nove partite casalinghe contro il Genoa in campionato, tra le squadre attualmente in Serie A solo contro Fiorentina (12 tra il 2001 e il 2013) e Lecce (10 tra il 2001 e il 2023) ha ottenuto una striscia di successi interni più lunga.

Che canale TV trasmette Inter-Genoa

Inter Genoa viene trasmessa in diretta tv con DAZN, Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K e Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Per gli abbonati di entrambe le piattaforme, infine, la gara sarà visibile in tv anche tramite l’app DAZN disponibile sul decoder Sky Q. Su DAZN ci sarà la telecronaca di Stefano Borghi e il commento tecnico di Dario Marcolin, mentre su Sky saranno presenti Riccardo Gentile e Aldo Serena.

In caso di successo contro il Genoa i nerazzurri avranno guadagnato 72 punti in 27 gare, esattamente quanti ne avevano ottenuti nell’intera scorsa stagione di Serie A (72, ma in 38 giornate). L’Inter potrebbe, inoltre, vincere nove match di fila in Serie A per la prima volta con Simone Inzaghi alla guida, l’ultima volta risale infatti al periodo tra gennaio e aprile 2021 (11 in quel caso con Antonio Conte).

Dove vedere Inter-Genoa Streaming Gratis

Inter Genoa in esclusiva in diretta streaming gratis per gli abbonati con DAZN e Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. La partita non si può vedere su TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerata illegale in Italia.

Il Genoa è rimasto imbattuto in 10 delle ultime 11 partite di campionato (4V, 6N); da metà dicembre 2023, infatti, solo l’Inter non ha perso alcuna delle partite disputate in Serie A (11 match – 10V, 1N).

Inter Genoa Probabili Formazioni (FantaCalcio)



INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Lautaro Martinez. Allenatore: Inzaghi.

A disposizione in panchina: Audero, Di Gennaro, Acerbi, Bisseck, Darmian, Buchanan, Stankovic, Akinsanmiro, Frattesi, Klaassen, Arnautovic, Thuram.

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson, Retegui. Allenatore: Gilardino.

A disposizione in panchina: Leali, Sommariva, Cittadini, Vogliacco, Pittino, Thorsby, Bohinen, Malinovskyi, Strootman, Spence, Vitinha, Ekuban.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta. Guardalinee: Del Giovane-Mastrodonato. Quarto uomo: Giua. VAR: Paterna. Assistente sala VAR: Doveri.

Con i quattro gol realizzati contro l’Atalanta, l’Inter è la squadra che ha segnato il maggior numero di gol in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei: 67 reti, superati Liverpool e Bayern Monaco (entrambi 63).

Alternative per vedere Inter Genoa in Diretta Streaming Gratis

Altre forme per vedere Inter Genoa non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come TarjetaRojaOnline Gratis o SportsBay, sono irregolari con la legge italiana.