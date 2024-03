Bayern Monaco LAZIO Streaming Gratis TV, dove vederla con PC Tablet Cellulare: Sky Live, Canale 5 o Amazon?

Dove vedere Diretta Bayern Monaco-Lazio Streaming Gratis Online in italiano. La Lazio si prepara ad affrontare il Bayern Monaco per il ritorno degli ottavi di Champions League, dopo aver vinto 1-0 il primo match. La squadra romana ha subito due sconfitte in campionato, mentre i bavaresi hanno pareggiato nell’ultima giornata di Bundesliga. Il tecnico della Lazio ha sottolineato l’importanza di essere coraggiosi e determinati per affrontare una partita difficile e ha rimarcato la necessità di sacrificio e resilienza. Chi vincerà oggi la sfida tecnica tra Tuchel e Sarri? Di seguito le informazioni per vedere Bayern Monaco-Lazio streaming gratis e diretta video tv.

Bayern Monaco-Lazio probabili formazioni fantacalcio



BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, De Ligt, Dier, Davies; Pavlovic, Goretzka; Sané, Musiala, Tel; Kane. Allenatore: Tuchel. A disposizione in panchina: Ulreich, Schmitt, Kim, Guerreiro, Laimer, Gnabry, Zaragoza, Muller, Choupo-Moting.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri. A disposizione in panchina: Magro, Renzetti, Pellegrini, Lazzari, Casale, Ruggeri, Vecino, Kamada, Isaksen, Castellanos, Pedro.

Arbitro: Vincic. Guardalinee: Klancnik-Kovacic. 4° Uomo: Jug. VAR: Kajtazovic. Assistente in sala VAR: Obrenovic.

Bayern Monaco-Lazio in TV



Bayern Monaco-Lazio in diretta tv sarà trasmessa su Sky Sport Uno (canale 201 del satellitare), Sky Sport 4K (canale 213 del satellitare) e in chiaro su Canale 5 di Mediaset. Telecronaca Sky di Bayern Monaco-Lazio affidata a Massimo Marianella e Luca Marchegiani, su Mediaset i telecronisti saranno Massimo Callegari e Massimo Paganin. Sul Corriere dello Sport la diretta scritta con aggiornamenti in tempo reale.

Bayern Monaco-Lazio Streaming Gratis

Bayern Monaco-Lazio streaming gratis per gli abbonati con Sky Go, Now (a pagamento per tutti) e gratis anche con Sport Mediaset e Mediaset Infinity, su pc smartphone e tablet.