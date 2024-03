Rinnovi contratti Juventus: focus su Rabiot e mercato estivo

CALCIOMERCATO JUVE – Non solo nuovi acquisti, la Juventus dovrà prestare attenzione anche ai prolungamenti dei contratti dei giocatori che stanno per scadere. Ci sono 9 giocatori in rosa che devono essere confermati prima che il loro contratto scada nel 2025. Si tratta del capitano Danilo, Szczesny, Perin, Pinsoglio, De Sciglio, McKennie, Iling-Junior, Chiesa e Kean. Il rinnovo più urgente è quello di Adrien Rabiot, il cui contratto terminerà il prossimo giugno (come Rugani). La decisione sulla permanenza del francese influenzerà anche le scelte di mercato estive, con il centrocampo che necessita di essere rinforzato in modo particolare.

La proposta della Juve per Rabiot

La Juventus offre a Rabiot un contratto di due anni con uno stipendio di 7,5 milioni di euro l’anno, lo stesso che guadagnava al Psg. Il giocatore non ha ancora dato una risposta definitiva e sua madre-agente sta valutando alternative. Rabiot vuole garanzie sul futuro della squadra e la possibilità di vincere la Champions League. Si sta discutendo anche riguardo a eventuali agevolazioni fiscali in caso di rinnovo del contratto.