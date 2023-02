La Juventus non rinnoverà il contratto a questi 5 giocatori

La Juventus ha deciso di attuare un piano di contenimento dei costi. Tra i suoi primi provvedimenti, quello di non applicare il rinnovo fino a cinque giocatori in scadenza di contratto al termine di questa stagione.

Juve, nuovo progetto adatto alla dura realtà

Penalizzata con 15 punti per il cosiddetto “Caso Plusvalenze“, la Juventus vive attualmente una situazione estremamente delicata. Senza opzioni per lottare per i grandi titoli (i Bianconeri sono usciti dalla Champions League nella fase a gironi), la Vecchia Signora ha ipotizzato che il suo futuro a breve termine comporti il ​​contenimento delle spese e la realizzazione di un nuovo progetto adatto alla dura realtà.

Ridurre i costi di almeno 70 milioni di euro

In questo senso, John Elkann, amministratore delegato della società proprietaria del club, intende ridurre i costi di almeno 70 milioni di euro. Per fare questo, il presidente ha già stabilito che almeno cinque giocatori il cui contratto scade non verranno rinnovati.

I 5 giocatori della Juventus con le valigie pronte

Il quintetto di calciatori che farà le valigie al termine del corso è composto dagli argentini Ángel di María e Leandro Paredes, dal francese Adrien Rabiot, dal colombiano Juan Guillermo Cuadrado e dal brasiliano Alex Sandro. Solo il veterano portiere italiano Carlo Pinsoglio e l’attaccante polacco Arkadiusz Milik (in prestito dall’Olympique de Marseille) hanno opzioni per rimanere legati alla squadra.

La rivoluzione che Elkann desidera promuovere si completerebbe con un fermo impegno nei confronti dei valori giovanili. Giocatori come Fabio Miretti (19 anni), Nicolò Fagioli (21), Matías Soulé (19) e Samuel Iling-Junior (19) dovrebbero infatti iniziare a giocare un ruolo decisivo nei piani dello staff tecnico.