SALERNITANA-JUVENTUS Streaming Gratis TV, dove vederla con Tablet Cellulare PC: Sky o DAZN?

Dove vedere Diretta Salernitana-Juventus Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 di oggi martedì 7 febbraio 2023, la Salernitana del tecnico Nicola riceve in casa, allo stadio Arechi di Salerno tutto esaurito, la Juventus di Max Allegri per il posticipo che chiude la 21a giornata di Serie A.

La Juve torna in campo in questa inedita sfida salvezza dopo la scioccante sconfitta interna contro il Monza (0-2): un risultato sconvolgente che ha provocato un vero terremoto in casa bianconera e che ha porta la serie di gare senza successi a 3 (V0 N1 P2). La Salernitana ha vinto l’ultima partita di Serie A 2-1 in trasferta contro il Lecce, terminando una serie di 7 gare senza successi (V0 N2 P5). Chi vincerà oggi? Di seguito le informazioni per vedere Salernitana-Juventus streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Salernitana-Juventus Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Dopo 8 vittorie consecutive in campionato senza subire alcun gol, la Vecchia Signora ha ottenuto un punto nelle ultime tre partite di campionato, incassando un totale di 10 reti. I bianconeri non perdono due match di fila in Serie A dall’ottobre 2021, mentre l’ultima volta che sono rimasti senza segnare in due gare consecutive nel torneo risale al novembre 2012.

Salernitana (4-3-3): Ochoa; Sambia; Bronn, Troost Ekong, Bradaric; Coulibaly, Nicolussi Caviglia, Vilhena; Candreva, Piatek, Dia. Allenatore Nicola. A disposizione in panchina: Sepe, Daniliuc, Pirola, Lovato, Bohinen, Crnigoj, Botheim, Kastanos, Valencia, Bonazzoli. Indisponibili: Fazio, Gyomber, Maggiore, Mazzocchi.

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic. Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Alex Sandro, Rugani, Miretti, Soulé, Iling Junior, Chiesa, Kean. Indisponibili: Kaio Jorge, Milik, Pogba.

Arbitro: Rapuano di Rimini. Guardalinee: Margani-Cipressa. Quarto Uomo: Massimi. VAR: Doveri. Assistente VAR: Paterna.

Dopo la penalizzazione inflitta dalla giustizia sportiva per il caso plusvalenze, la Juventus occupa la tredicesima posizione in classifica con 23 punti, davanti alla Salernitana con 21.

Salernitana-Juventus in TV al posto di Rojadirecta Canale

Salernitana-Juventus in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La telecronaca di Salernitanan-Juventus sarà affidata a Stefano Borghi, mentre il commento tecnico della gara sarà di Andrea Stramaccioni.

Boulaye Dia è stato fondamentale per la Salernitana in questa stagione. È il capocannoniere della sua squadra con 8 reti, ed è 5° a pari merito nella classifica cannonieri nel 2022/2023, con 2 dei suoi gol che sono stati sullo 0-0.

Salernitana-Juventus Streaming Gratis invece di Rojadirecta in Italiano



Salernitana-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

La Juventus ha ottenuto 4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte in trasferta in questo campionato.

Sul sito del Corriere dello Sport e quello di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Salernitana-Juventus Streaming alternativa Roja Live?

La sfida non sarà disponibile in alternativa Salernitana-Juventus Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Roja Live Club, Calcio.tw, Pirlo TV o RojadirectaTV.

Antonio Candreva ha preso parte a tre gol nelle sue ultime tre sfide contro la Juventus in Serie A (una rete e due assist); il classe ’87 ha segnato le sue prime due reti nel massimo campionato proprio con la maglia bianconera (16 presenze tra gennaio-maggio 2010).