Paul Pogba giura amore eterno alla Juventus

Ancora alla ricerca dell’esordio nel suo secondo periodo con la Juventus, Paul Pogba ha dovuto vivere momenti molto difficili alla Vecchia Signora. Il francese, infortunato dall’inizio della stagione, ha visto come diversi terremoti istituzionali hanno finito per togliere al club italiano 15 punti in Serie A.

Pogba giura amore eterno alla squadra bianconera

Tuttavia, come sottolinea Tuttosport, i piani di Pogba a Torino sono chiari. Nonostante la squadra allenata da Massimiliano Allegri non riesca a qualificarsi alla Champions League, una chimera oggi, il centrocampista francese non vuole lasciare la Juventus. Con un contratto fino al 2026, Pogba giura amore eterno alla squadra bianconera.