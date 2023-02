MONZA-SAMPDORIA Streaming Gratis TV, dove vederla con Tablet Cellulare PC: Sky o DAZN?

Dove vedere Diretta Monza-Sampdoria Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 di oggi lunedì 6 febbraio 2023, il Monza di Palladino riceve la visita della Sampdoria di Stankovic allo Stadio Brianteo, per il posticipo della 21a giornata di Serie A.

La squadra di Palladino vuole confermare l’enorme prestazione fornita all’Allianz Stadium contro la Juventus di Allegri, mentre la rosa di Stankovic arriva da quattro sconfitte di fila e una situazione drammatica in classifica: i blucerchiati sono penultimi a 9 punti. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Monza-Sampdoria streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Monza-Sampdoria Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Entrambi i gol di Matteo Pessina per il Monza in questa stagione sono arrivati in partite vinte per 3-0, inclusa quella contro la Sampdoria ad ottobre, una delle quattro vittorie nei suoi cinque scontri diretti personali (1 sconfitta). Anche Manolo Gabbiadini ha segnato solo due volte in questa stagione, con tutti e otto i suoi ultimi gol per la Sampdoria che sono stati i primi delle rispettive partite.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Rovella, Machin, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Mota Carvalho. Allenatore: Palladino.

A disposizione in panchina: Cragno, Sorrentino, Donati, Marlon, Carboni, Antov, Birindelli, Barberis, Valoti, Ranocchia, Colpani, D’Alessandro, Gytkjaer, Petagna. Indisponibili: Vignato. Squalificati: Sensi. Diffidati: Rovella.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Gunter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Cuisance, Winks, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore: Stankovic.

A disposizione in panchina: Turk, Ravaglia, Murillo, Colley, Paoletti, Ilkhan, Rincon, Malagrida, Leris, Lammers, Yepes. Indisponibili: Conti, De Luca, Trimboli, Sabiri, Pussetto. Squalificati: nessuno. Diffidati: Sabiri.

Monza-Sampdoria in TV al posto di Rojadirecta Canale

Monza-Sampdoria in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La visione di Monza-Sampdoria è disponibile in diretta anche sui canali digitali di Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 satellite).

Statistica in evidenza: Gianluca Caprari ha realizzato quattro gol contro la Sampdoria in Serie A (incluso il suo primo centro nel torneo il 16 settembre 2012 con il Pescara), solo contro la Fiorentina (cinque) ha segnato di più nel massimo campionato. Il classe ’93 ha collezionato 73 presenze, condite da 14 reti, con la maglia blucerchiata in Serie A tra l’agosto 2017 e il gennaio 2020.

Monza-Sampdoria Streaming Gratis invece di Rojadirecta in Italiano



Monza-Sampdoria streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. A pagamento per tutti con NOW di Sky.

La Sampdoria ha perso otto delle ultime nove partite di campionato (1V), incluse tutte le ultime quattro; i blucerchiati non subiscono più sconfitte di fila in Serie A dal periodo tra settembre e novembre 2012 (sette in quel caso, con Ciro Ferrara alla guida).

Sul sito del Corriere dello Sport e quello di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Monza-Sampdoria Streaming alternativa Roja Live?

La sfida non sarà disponibile in alternativa Monza-Sampdoria Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Roja TV, Calcio.tw, Roja Club Me o RojadirectaTV.

La Sampdoria non ha segnato nelle ultime quattro gare di campionato, è dal periodo tra il gennaio e il febbraio 2011 (cinque con Domenico Di Carlo in panchina) che non registrano una striscia più lunga senza reti all’attivo in Serie A.