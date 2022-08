NAPOLI-MONZA Streaming Gratis Online TV, dove vedere: ROJADIRECTA, DAZN o SKY Video?

Dove vedere Diretta Verona-Napoli Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 18:30 italiane di oggi domenica 21 agosto 2022, il Napoli di Spalletti fa il suo esordio allo Stadio Maradona ricevendo la visita della neo-promossa Monza allenata dal tecnico Stroppa. Si gioca per la seconda giornata del campionato di calcio di Serie A. I partenopei hanno vinto 5-2 al debutto contro il Verona, mentre i brianzoli hanno perso di misura per 2-1 con il Torino. Chi vincerà questa sera? Di seguito dove vedere Verona-Napoli streaming gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Napoli-Monza vedrà uno stadio Maradona di nuovo pieno, tanti i tifosi che vogliono vedere i nuovi giocatori aquistati tra cui Ndombele, Simeone e Raspadori, e che sperano in un bis del 5-2 a Verona da parte della squadra di Luciano Spalletti. Il club azzurro ha chiesto ai tifosi di anticipare l’arrivo allo stadio per garantire un regolare afflusso.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Luciano Spalletti. A disposizione in panchina: Sirigu, Marfella, Juan Jesus, Ostigard, Olivera, Zanoli, Elmas, Ndombele, Politano, Zerbin, Raspadori, Simeone. Indisponibili: Fabian e Demme. Squalificati: Gaetano. Diffidati: nessuno.

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, A Ranocchia, Pablo Marì; Birindelli, Valoti, Barberis, F Ranocchia, D’Alessandro; Caprari, Petagna. Allenatore Stroppa. A disposizione in panchina: Cragno, Sorrentino, Carboni, Antov, Caldirola, Marrone, Bondo, Colpani, Sensi, Pessina, Machin, Molina, Gytkjaer, S Vignato, Ciurria. Indisponibili: Carlos Augusto, Mota Carvalho. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Francesco Fourneau della sezione di Roma 1. Guardalinee: Massara e Sechi. Quarto uomo: Rutella. VAR: Irrati. Assistente VAR: Paganessi.

Verona-Napoli in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La telecronaca di Verona-Napoli sarà curata da Riccardo Mancini, che sarà affiancato da Alessandro Budel al commento tecnico.

Nelle ultime 10 partite giocate in Serie A, Victor Osimhen ha partecipato attivamente a 11 marcature, grazie a otto reti e tre assist (gol e passaggio vincente nella prima contro il Verona).

Verona-Napoli streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

L’ex Andrea Petagna ha segnato tre gol nelle sei gare disputate contro il Napoli in Serie A, l’ultimo dei quali proprio in terra campana nel giugno 2020 con la maglia della SPAL (ultimo match giocato da lui contro gli Azzurri).

La sfida tra Verona-Napoli non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlo TV o RojadirectaTV.

Il Monza è la formazione che ha schierato più giocatori italiani nell’11 titolare nella prima giornata di questa Serie A: ben otto, almeno tre più di qualsiasi altra squadra; il Napoli ne ha inseriti nello Starting XI solo due, Meret e Di Lorenzo.