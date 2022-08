ATALANTA-MILAN Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vedere Online: DAZN o SKY Video?

Dove vedere Diretta Atalanta-Milan Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 21 agosto 2022, il Milan di Pioli, campione d’Italia in carica, vola a Bergamo per la trasferta contro l’Atalanta di Gasperini allo “Gewiss Stadium”, per la 2a giornata del campionato di calcio di Serie A. Entrambe hanno vinto il loro esordio: l’Atalanta ha vinto 2-0 sul campo della Sampdoria e il Milan ha vinto in casa contro l’Udinese 4-2. Chi vincerà questa sera? Di seguito dove vedere Atalanta-Milan streaming gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Atalanta-Milan Streaming, presentazione match e probabili formazioni



Con Stefano Pioli in panchina, il Milan ha sempre vinto le prime due partite di un nuovo campionato di Serie A: 2020/21 contro Bologna e Crotone, 2021/22 contro Sampdoria e Cagliari.

Atalanta (3-4-1-2): Musso, Djimsiti, Okoli, Toloi; Maehle, Koopmeiners, De Roon, Hateboer; Pasalic; Muriel, Zapata. Allenatore Gasperini. A disposizione in panchina: Rossi, Sportiello, Boga, Lookman, Malinovskyi, Zortea, Ruggeri, Demiral, Scalvini, Soppy. Indisponibili: Carnesecchi, Ederson, Ilicic, Palomino, Zappacosta. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Milan (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Tomori, Kalulu, Theo; Tonali, Bennacer; Messias, Diaz, Leao; Rebic. Allenatore Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Tourè, Florenzi, Gabbia, Kjaer, Adli, Pobega, Bakayoko, Saelemaekers, Lazetic, De Ketelaere, Giroud, Origi. Indisponibili: Ibrahimovic, Krunic. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Maresca di Napoli. Guardalinee: Baccini e Prenna. Quarto uomo: Sozza. VAR: Valeri. Assistente VAR: Costanzo.

Atalanta-Milan in TV al posto di Rojadirecta Canale



Atalanta-Milan in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La telecronaca di Atalanta-Milan sarà curata da Riccardo Mancini, che sarà affiancato da Alessandro Budel al commento tecnico.

L’Atalanta, vittoriosa a Genova contro la Sampdoria nel primo turno di questo torneo, solo quattro volte nella sua storia ha vinto entrambe le prime due partite di un nuovo campionato di Serie A: nel 1949/50, nel 1964/65, nel 2008/09 e nel 2020/21.

Atalanta-Milan Streaming Gratis invece di Rojadirecta in Italiano



Atalanta-Milan streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Il Milan ha vinto tutte le ultime sette partite di Serie A: risale al 2006, nella gestione di Carlo Ancelotti, l’ultima striscia di successi più lunga per i rossoneri nella competizione (nove in quell’occasione).

Atalanta-Milan Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida tra Atalanta-Milan non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlo TV o RojadirectaTV.

Il Milan ha subito due gol di testa nella prima giornata di questa Serie A contro l’Udinese, la metà dei quattro incassati in tutto l’intero campionato 21/22 con questo fondamentale.