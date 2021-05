ATALANTA MILAN Streaming Gratis info Facebook TV YouTube: SKY Live o Video DAZN?

Dove vedere Diretta Atalanta Milan Streaming Gratis senza Rojadirecta. Sfida dal sapore Champions questa sera alle 20:45 italiane. Oggi domenica 23 maggio 2021 si gioca Atalanta Milan per la 38a e ultima giornata di Serie A. L’ultimo confronto in campionato tra le due squadre, quello che si è giocato nel girone d’andata lo scorso 23 gennaio, ha visto imporsi la Dea a San Siro con un netto 3-0 firmato Romero, Ilicic e Zapata. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per seguire la partita in video streaming e diretta live tv.

La strada verso la Champions League per il Milan si è complicata dopo il pareggio interno con il Cagliari. I rossoneri si giocano il tutto per tutto nell’ultima giornata di campionato contro l’Atalanta, già qualificata alla fase a gironi della massima competizione europea e reduce dalla sconfitta in finale di Coppa Italia con la Juventus. I rossoneri giocheranno sicuramente con l’orecchio attaccato alla radiolina per sapere l’evolversi della situazione in Bologna-Juventus e Napoli-Verona.

Atalanta Milan sarà trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 256 del satellite).

Atalanta Milan sarà disponibile in streaming live su Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.com).

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, D. Zapata. Allenatore Gasperini. A disposizione: Sportiello, F. Rossi, Palomino, Caldara, Ruggeri, Sutalo, Pasalic, Miranchuk, Ilicic, Lammers, Muriel.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Calhanoglu; Leao. Allenatore Pioli. A disposizione: Tatarusanu, Kalulu, Dalot, Romagnoli, Gabbia, Meite, Tonali, Castillejo, Hauge, Krunic, Mandzukic, D. Maldini.

Arbitro: Mariani di Aprilia. Guardalinee: Giallatini e Bindoni. Quarto uomo: Doveri. VAR: Aureliano. AVAR: Tolfo.

Altre forme per vedere Atalanta Milan non ce ne sono in quanto Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.