ROJADIRECTA Bologna-Juventus Atalanta-Milan Napoli-Verona: Orario Streaming Canale TV Partite LIVE Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta tv streaming gratis (senza Rojadirecta e TarjetaRojaOnline) di oggi domenica 23 maggio 2021, dove spiccano le partite dell’ultima giornata di Serie A con Bologna-Juventus, Atalanta-Milan e Napoli-Verona per decidere chi andrà in Champions League la prossima stagione. E’ uno sprint a tre la corsa Champions negli ultimi 90 minuti del campionato di Serie A: con l’Inter e l’Atalanta già sicure di giocare il massimo torneo continentale nella prossima stagione, Milan, Napoli e Juventus si contendono i due posti rimanenti.

12:30 Juventus-Inter (Serie A Femminile) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

15:00 Inter-Udinese (Serie A) – DAZN e DAZN1

15:00 Milan-Verona (Serie A Femminile) – Milan Tv (Visibile Su DAZN)

15:00 Trento-Campodarsego (Serie D) – Sportitalia

15:30 Pro Vercelli-Sudtirol (Playoff Serie C) – Rai Sport e e leven Sports

16:00 Diretta Goal Premier League – Sky Sport Football

16:00 Manchester City-Everton (Premier League) – Sky Sport Collection

17:30 Palermo-Avellino (Playoff Serie C) – e leven Sports e Sky Primafila (Canale 251 Satellite)

17:30 Feralpisalò-Bari (Playoff Serie C) – e leven Sports e Sky Primafila (Canale 252 Satellite)

17:30 Matelica-Renate (Playoff Serie C) – e leven Sports e Sky Primafila (Canale 253 Satellite)

17:30 Albinoleffe-Modena (Playoff Serie C) – e leven Sports e Sky Primafila (Canale 254 Satellite)

18:30 Granada-Getafe (Liga) – DAZN

20:30 Racing-Boca (Campionato Argentino) – Si Solocalcio

20:45 Diretta Goal Serie A (Serie A) – Sky Sport (Canale 251 Satellite).

20:45 Diretta Bologna-Juventus (Serie A) – DAZN e DAZN1

La Juventus, che ha un punto di svantaggio su Napoli e Milan, va in Champions in caso di successo a Bologna e di mancata vittoria di almeno una squadra tra azzurri e rossoneri. In caso di pareggio la Juventus può sperare, ma è un’ipotesi assai remota, negli scontri diretti in caso di sconfitta di Napoli o di entrambe le squadre davanti: i bianconeri sono in svantaggio negli scontri diretti con il Milan e in parità con il Napoli (conterebbe quindi la differenza reti totale che vede però gli azzurri avanti di 9 gol rispetto ai bianconeri. In pratica il Napoli dovrebbe perdere 10-0 con il Verona). In caso di arrivo a pari punti a tre (è possibile con il pari della Juve e i ko di Milan e Napoli) i bianconeri sarebbero quasi certamente out sempre per la peggior differenza reti totale rispetto al Napoli (+45 attualmente per gli azzurri e +36 per i bianconeri).

Diretta Bologna Juventus disponibile su DAZN (link www.dazn.it). Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

20:45 Diretta Atalanta-Milan (Serie A) – Sky Sport Uno e Sky Sport (256 Satellite)

Il Milan si qualifica sicuramente in Champions League se vince l’ultima partita sul campo dell’Atalanta. In caso di pareggio il Milan è in Champions se la Juve perde o pareggia. In caso di sconfitta a Bergamo, il Milan può andare in Champions se la Juve perde o pareggia, oppure se il Napoli perde con il Verona.

Diretta Atalanta Milan sui canali digitali di Sky Sport Uno e Sky Sport (256 Satellite). Streaming gratis online per gli abbonati mediante Sky Go (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio live streaming e on demand di Sky.

20:45 Diretta Napoli-Verona (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite)

Il Napoli si qualifica aritmeticamente in Champions League se vince l’ultima partita, contro il Verona.

In caso di pareggio il Napoli è in Champions se la Juve perde o pareggia. In caso di sconfitta il Napoli va ugualmente in Champions se la Juventus perde. In caso di sconfitta del Napoli e vittoria della Juventus, i ragazzi di Gattuso sono sicuramente fuori dalla Champions League anche in caso di ko del Milan, perché in svantaggio negli scontri diretti con i rossoneri.

Diretta Napoli Verona sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Streaming gratis online per gli abbonati mediante Sky Go (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio live streaming e on demand di Sky.

20:45 Spezia-Roma (Serie A) – Sky Sport (Canale 253 Satellite, 484 Digitale Terrestre)

20:45 Torino-Benevento (Serie A) – Sky Sport (Canale 254 Satellite, 485 Digitale Terrestre)

20:45 Sassuolo-Lazio (Serie A) – Sky Sport (Canale 255 Satellite, 486 Digitale Terrestre)

21:00 Angers-Lilla (Ligue 1) – DAZN

21:00 Brest-PSG (Ligue 1) – DAZN

21:00 Lens-Monaco (Ligue 1) – DAZN

21:00 Lione-Nizza (Ligue 1) – DAZN

21:00 Nantes-Montpellier (Ligue 1) – DAZN

21:00 Strasburgo-Lorient (Ligue 1) – DAZN

21:15 Diretta Cittadella-Venezia (Finale Playoff Serie B, Andata) – DAZN e Rai 2 in chiaro

Siamo all’ultimo l’ultimo atto dei Playoff di Serie B: da un lato il Cittadella, dall’altro il Venezia, pronti a darsi battaglia in un derby veneto che si preannuncia spettacolare: la meta finale è il passaggio di categoria e giocare in Serie A nella prossima stagione. In caso di parità tra andata e ritorno (in programma il 27 maggio), a qualificarsi è la squadra col maggior numero di punti ottenuti durante la stagione regolare: in questo caso il Venezia è in vantaggio grazie ai suoi 59 punti, contro i 57 del Cittadella.

Diretta Cittadella Venezia in chiaro su Rai Due. Disponibile anche in streaming gratis online su Raiplay, la piattaforma della Rai accessibile tramite tablet, smartphone o computer. Basterà sintonizzarsi su Raiplay.it o scaricare l’app nei vari dispositivi mobili.

21:00 Siviglia-Alaves (Liga) – DAZN.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online come TarjetaRojaOnline che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.

Attenzione: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.