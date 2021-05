CITTADELLA VENEZIA Streaming Gratis info ROJADIRECTA TV Cellulare Tablet PC, dove vederla Online: Andata PlayOff Serie B

Dove vedere Cittadella Venezia Streaming senza Rojadirecta Video Gratis. Alle ore 21:15 di oggi domenica 23 maggio 2021, si gioca Cittadella Venezia in diretta video streaming live sui canali digitali di DAZN. Chi vincerà?

Siamo all’ultimo l’ultimo atto dei Playoff di Serie B: da un lato il Cittadella, dall’altro il Venezia, pronti a darsi battaglia in un derby veneto che si preannuncia spettacolare: la meta finale è il passaggio di categoria e giocare in Serie A nella prossima stagione. In caso di parità tra andata e ritorno (in programma il 27 maggio), a qualificarsi è la squadra col maggior numero di punti ottenuti durante la stagione regolare: in questo caso il Venezia è in vantaggio grazie ai suoi 59 punti, contro i 57 del Cittadella.

Dove vedere Cittadella Venezia in tv al posto di Rojadirecta

Diretta Cittadella Venezia sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Come vedere Cittadella Venezia Streaming Gratis senza Rojadirecta

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Cittadella Venezia in esclusiva in diretta streaming con DAZN, e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Il costo del servizio DAZN è di 9,99 euro al mese (potete dare disdetta in qualunque momento): è gratis il primo mese. La partita non si può vedere su Rojadirecta perchè considerata illegale in Italia.

Cittadella Venezia in diretta in chiaro?

La partita è in chiaro su Rai 2. Disponibile anche in streaming gratis online su Raiplay, la piattaforma della Rai accessibile tramite tablet, smartphone o computer. Basterà sintonizzarsi su Raiplay.it o scaricare l’app nei vari dispositivi mobili.