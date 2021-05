VENEZIA CITTADELLA Streaming Gratis info ROJADIRECTA TV Cellulare Tablet PC, dove vederla Online: Ritorno PlayOff Serie B

Dove vedere Venezia Cittadella Streaming senza Rojadirecta Video Gratis. Alle ore 21:15 di oggi giovedì 27 maggio 2021, si gioca Venezia Cittadella in diretta video streaming live sui canali digitali di DAZN. Chi vincerà?

Gara di ritorno dei PlayOff di Serie B: dopo l’1-0 ottenuto dai liguri in trasferta nella gara di andata (gol vittoria segnato da Di Mariano), questa sera si conoscerà il nome della terza promossa in Serie A dopo la promozione di Empoli e Salernitana. Per gli ospiti servirà l’impresa, così da poter giocare in Serie A per la prima volta nella propria storia calcistica.

Appuntamento allo Stadio Pier Luigi Penzo sull’Isola di Sant’Elena, Venezia. Tifosi non presenti, ma probabilmente in massa fuori dallo stesso per spingere le due squadre. Il calcio d’inizio era previsto per le 21.30, ma è stato anticipato su richiesta del prefetto.

Diretta Venezia Cittadella sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito

all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Venezia Cittadella in esclusiva in diretta streaming con DAZN, e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Il costo del servizio DAZN è di 9,99 euro al mese (potete dare disdetta in qualunque momento): è gratis il primo mese. La partita non si può vedere su Rojadirecta perchè considerata illegale in Italia.

La partita è in chiaro su Rai 2. Disponibile anche in streaming gratis online su Raiplay, la piattaforma della Rai accessibile tramite tablet, smartphone o computer. Basterà sintonizzarsi su Raiplay.it o scaricare l’app nei vari dispositivi mobili.