Villarreal Manchester United Streaming Gratis info ROJADIRECTA: Sky LIVE o TV8 in chiaro?

Dove vedere Diretta Villarreal Manchester United Streaming Gratis Video senza Rojadirecta. Alle ore 21:00 italiane di oggi mercoledì 26 maggio 2021, si gioca allo stadio di Danzica, lo Stadion Energa Gdansk, in Polonia, la Finale di UEFA Europa League Villarreal Manchester United in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà?

Gli uomini di Ole Gunnar Solskjaer sono arrivati nella competizione dopo il terzo posto nella fase a gironi della Champions League ed hanno battuto Roma e Milan negli ultimi due turni. In precedenza avevano affrontato Real Sociedad e Granada. Sarà dunque la terza sfida con una spagnola.

Anche il Villarreal sul proprio percorso ha affrontato squadre inglesi, come l’Arsenal in semifinale: vittoria per 2-1 in casa e poi 0-0 al ritorno all’Emirates che ha permesso agli uomini di Unai Emery (specialista della competizione con 3 successi già in bacheca, una finale persa e un’altra ancora da giocare) di qualificarsi per la finale.

Villarreal Manchester United viene trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del digitale terrestre). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. La partita sarà inoltre visibile in diretta tv in chiaro su TV8 (numero 8, 108 e 508HD del digitale terrestre).

Villarreal Manchester United in esclusiva in diretta streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Streaming gratis online sul sito di TV8.

Villarreal Manchester United probabili Formazioni

Villarreal (4-4-2): Rulli; Gaspar, Raul Albiol, Pau Torres, Pedraza; Yeremy, Parejo, Coquelin, Trigueros; Gerard Moreno, Paco Alcácer. Allenatore Emery.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan Bissaka, Bailly, Lindelof, Shaw; McTominay, Fred; Rashford, Bruno Fernandes, Pogba; Cavani. Allenatore Solskjær.

Arbitro: Clément Turpin (Francia) – VAR François Letexier.

