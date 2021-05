NAPOLI VERONA Streaming Gratis: SKY LIVE o Video DAZN?

Dove vedere Diretta Napoli Verona Streaming Gratis senza Rojadirecta. Ultimi 90 minuti del Campionato di Serie A 2020-21: allo stadio Diego Armando Maradona si gioca alle 20:45 italiane di oggi domenica 23 maggio 2021 Napoli Verona. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per seguire la partita in video streaming e diretta live tv.

Napoli Verona Streaming, prestanzione diretta match

Il Napoli, contro il Verona, proverà a completare una grande rimonta. Un successo al Maradona garantirebbe l’accesso in Champions League e un pari tra Atalanta e Milan potrebbe regalare agli azzurri il secondo posto. Ringhio Gattuso è ai saluti, se arriva il sì di Allegri, l’annuncio già lunedì. Altrimenti toccherebbe a Spalletti. Si gioca in contemporanea a Atalanta-Milan e Bologna-Juventus.

Il Napoli ha attualmente 76 punti frutto di 24 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte. Sono 4 le vittorie nelle ultime 5 gare di cui tre consecutive. In casa il rendimento è positivo con 39 punti: 12 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. Il Verona è al decimo posto con 44 punti, frutto di 11 vittorie, 11 pareggi e 15 sconfitte: non vince da più di 5 turni, poi due sconfitte e tre pareggi. In trasferta rendimento discreto con 20 punti: 5 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte.

Napoli Verona in TV al posto di Rojadirecta

Napoli Verona sarà trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Napoli Verona Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta

Napoli Verona streaming gratis live per gli abbonati su Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.com).

Le probabili formazioni di Napoli Verona

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore Gattuso. A disposizione: Ospina, Contini, Mario Rui, Zedadka, Costanzo, Demme, Elmas, D’Agostino, Lobotka, Politano, Mertens, Petagna.

Verona (3-4-2-1): Pandur; Magnani, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Bessa, Zaccagni; Kalinic. Allenatore Juric. A disposizione: Silvestri, Berardi, Dawidowicz, Ruegg, Ceccherini, Sturaro, Ilic, Salcedo, Colley, Favilli, Lasagna.

Arbitro: Chiffi di Padova. Guardalinee: Longo e Valeriani. Quarto uomo: Fourneau. Var: Nasca. Avar: Cecconi.

Alternative per vedere Napoli Verona streaming gratis e live tv

Altre forme per vedere Napoli Verona non ce ne sono in quanto Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.