NAPOLI-VERONA Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla con Tablet Cellulare: Video DAZN o SKY Live?

, , in

Dove vedere Diretta Napoli-Verona Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 18 di oggi domenica 7 novebre 2021, il Napoli di Luciano Spalletti, , capolista insieme al Milan con 31 punti, riceve in casa il Verona di Tudor, per la 12a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Napoli-Verona streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Napoli-Verona Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Il Napoli cerca contro il Verona l’undicesima vittoria in dodici turni di campionato. Gli azzurri di Spalletti sono reduci dal successo di misura ottenuto nel derby campano con la Salernitana. Mentre il Verona di Tudor arriva dalla vittoria al Bentegodi sulla Juventus ed occupa attualmente la decima posizione di classifica a quota 15.

Allo stadio Diego Armando Maradona andrà in scena la gara numero 29 tra le due squadre in Serie A: il bilancio recita 20 affermazioni dei padroni di casa e 2 scaligere, cui si aggiungono 6 pareggi.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Lorenzo Insigne. Allenatore Spalletti.

A disposizione in panchina: Meret, Marfella, Ghoulam, Zanoli, Demme, Lobotka, Elmas, Lozano, Ounas, Mertens, Petagna. Indisponibili: Malcuit, Manolas. Squalificati: Koulibaly.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Casale; Faraoni, Tameze, Miguel Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. Allenatore Tudor.

A disposizione in panchina: Pandur, A Berardi, Ceccherini, Cancellieri, Cetin, Ruegg, Sutalo, Magnani, Hongla, Bessa, Lasagna, Kalinic. Indisponibili: Frabotta, Ilic. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta. Assistenti: Bindoni e Dei Giudici. IV uomo: Marcenaro. Var: Abisso. Avar: Meli.

Napoli-Verona Diretta al posto di Rojadirecta TV



Napoli-Verona in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Napoli-Verona Streaming Gratis invece di Rojadirecta ITA

Napoli-Verona streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Napoli-Verona Streaming alternativa Rojadirecta?

Napoli-Verona alternativa? Non sarà disponibile su Rojadirecta TV in quanto il sito internet è illegale e non si può usare perchè oscurato.