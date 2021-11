VENEZIA-ROMA Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla con Tablet Cellulare: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Venezia-Roma Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 12:30 di oggi domenica 7 novembre 2021, allo stadio Penzo della città lagunare il Venezia di Zanetti riceve la Roma di Sassuolo di Mourinho per il 12° turno del campionato di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Venezia-Roma streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Venezia-Roma Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Una sola vittoria dall’ultima sosta, nelle ultime sei partite tra campionato e Conference League. La Roma è chiamata al riscatto dopo il pareggio casalingo contro il Bodo-Glimt e domani sfiderà il Venezia in cerca di tre punti utili anche per arrivare alla nuova sosta senza nuove critiche.

Venezia (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Ampadu, Busio; Aramu, Henry, Okereke. Allenatore Zanetti. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Vacca, Lezzerini, Fiordilino, Johnsen.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Ibanez; Veretout, Cristante; El Shaarawy, Mkhitaryan, Zaniolo; Abraham. Allenatore Mourinho. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Spinazzola, Smalling, Vina, Calafiori, Darboe.

Venezia-Roma TV al posto di Rojadirecta ITA



Venezia-Roma in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Mourinho (Roma): “Il Venezia è una squadra molto equilibrata, per me rimarranno dove sono attualmente, cioè in Serie A. Sono una squadra equilibrata, non hanno dei punti deboli. Noi siamo tutti Abraham, Ibanez ha segnato il suo stesso numero di gol, Pellegrini ha segnato i suoi gol, El Shaarawy senza giocare sempre titolare ha fatto qualche gol in campionato e in Conference League. Tutti gli altri hanno capacità e gioco, perché senza gioco non c’è possibilità di segnare. Ogni partita creiamo occasioni, arriverà il momento in cui Tammy si sbloccherà, per me è lo stesso giocatore che ha fatto bene e tornerà a segnare”.

Venezia-Roma Streaming Gratis invece di Rojadirecta ITA

Venezia-Roma Streaming alternativa Rojadirecta?

Venezia-Roma non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta TV in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata.