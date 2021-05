BOLOGNA JUVENTUS Streaming Gratis TV, dove vederla: Video DAZN o Sky Live?

Tutto quello che c’è da sapere su Bologna Juventus, partita dell’ultima giornata

di Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv.

Dove vedere Bologna Juventus Streaming Gratis senza Rojadirecta: si affrontano oggi domenica 23 maggio 2021 alle ore 20:45 italiane. Chi vincerà la sfida della 38a e ultima giornata di Serie A fra le due formazioni? Di seguito le informazioni per seguire la partita in video streaming gratis e diretta live tv.

La Juventus domenica affronterà il Bologna al Dall’Ara in una sfida decisiva per la Champions League: i bianconeri devono vincere necessariamente e sperare in un risultato negativo di Milan e Napoli per assicurarsi un posto nell’Europa più prestigiosa. Ad arbitrare il match del Dall’Ara ci sarà Paolo Valeri coadiuvato dagli assistenti Preti e Peretti. Il quarto uomo sarà Fabbri mentre al VAR ci sarà Giacomelli. AVAR Di Vuolo.

Bologna Juventus diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN (link www.dazn.com) e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno anche seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Le probabili formazioni di Bologna Juventus

(link www.dazn.com), e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Mbaye, Soumaoro, Tomiyasu, De Silvestri; Schouten, Baldursson; Orsolini, Vignato, Barrow; Palacio. Allenatore Mihajlovic. Squalificati: Dijks, Soriano. Indisponibili: Dominguez, Hickey, Santander.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Pirlo. Squalificati: Bentancur. Indisponibili: nessuno.

Arbitro: Paolo Valeri. Assistenti Preti e Peretti. Quarto uomo Fabbri. VAR Giacomelli. AVAR Di Vuolo.

Alternative per vedere la partita non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.