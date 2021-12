BOLOGNA-JUVENTUS Streaming Gratis TV, dove vedere il match: DAZN Sky Video YouTube o Facebook Live?

Dove vedere Diretta Bologna-Juventus Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 18 italiane di oggi sabato 18 dicembre 2021, Il Bologna di Sinisa Mihajlovic riceve allo stadio Dall’Ara la Juventus di Max Allegri (l’ultima volta che la Vecchia Signora aveva avuto meno punti in questa fase fu nella lontana stagione 1998/99) per la 18a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Bologna-Juventus streaming gratis e diretta tv.

Diretta Bologna-Juventus Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Il Bologna (24 punti in classifica) ha perso le ultime due partite di campionato e non arriva a tre sconfitte di fila nella competizione da ottobre 2020. La Juventus (28 punti) ha subito solo due gol nelle ultime sei partite di campionato, mantenendo quattro volte la porta inviolata, tanti clean sheet quanti nelle precedenti 29 di Serie A.

Bologna (3-4-1-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Dominguez, Hickey; Soriano; Arnautovic, Barrow. Allenatore Sinisa Mihajlovic. A disposizione in panchina: Bardi, Binks, Bonifazi, Mbaye, Dijks, Viola, Orsolini, Sansone, Skov Olsen, Santander, Van Hooijdonk, Vignato.

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Luca Pellegrini; Bentancur, Rabiot; McKennie, Kaio Jorge, Bernardeschi; Morata. Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Alex Sandro, Rugani, De Winter, Locatelli, Arthur, Kulusevski, Soulé, Kean.

Arbitro: Orsato di Schio. Assistenti: Valeriani-Bresmes. Quarto uomo: Marini. VAR: Banti. Assistente VAR: Di Iorio.

Bologna-Juventus Diretta al posto di Rojadirecta TV



Bologna-Juventus in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

La Juventus ha segnato meno di 24 gol nelle prime 17 gare in una stagione di Serie A per la prima volta dal 1999/2000 (22), torneo in cui i bianconeri avevano incassato appena otto reti allo stesso punto del campionato (mentre nel torneo in corso ne conta 17).

Bologna-Juventus Streaming Gratis invece di Rojadirecta ITA

Bologna-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Il Bologna è la squadra che in questo campionato ha realizzato più gol su sviluppo di corner (sette), mentre la Juventus è quella che ne ha subiti di più in percentuale da questa situazione di gioco (24%: 4/17). In aggiunta, i rossoblù hanno incassato appena una rete da calcio d’angolo, meno di ogni altra formazione.

Bologna-Juventus Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida tra Bologna-Juventus non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

L’attaccante del Bologna Marko Arnautovic è il giocatore che ha portato più punti alla propria squadra con i suoi gol (sette con sei marcature), tra quelli che non sono ancora arrivati in doppia cifra di reti nel torneo in corso (al pari di Beto, con sette gol e Zapata con nove).