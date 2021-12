ATALANTA-ROMA Streaming Gratis TV, dove vederla: YouTube Video DAZN, Sky Live o Facebook?

Dove vedere Diretta Atalanta-Roma Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 15 italiane di oggi sabato 18 dicembre 2021, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, reduce da 6 vittorie di fila in campionato, riceve al Gewiss Stadium di Bergamo la Roma di José Mourinho per la 18a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Atalanta-Roma streaming gratis e diretta tv.

Diretta Atalanta-Roma Streaming, prestanzione match e formazioni



Le parole di Mourinho alla vigilia: “Io non ho dubbi che domani possiamo vincere, noi abbiamo giocatori bravi, abbiamo un grande spirito di squadra. Ovviamente c’è tanta differenza soprattutto in termini di profondità di rosa, però andiamo lì per vincere domani, non pensando a tutte queste differenze tra noi e loro”.

Le formazioni ufficiali:

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Pezzella; Pasalic; Ilicic, Zapata. Allenatore: Gasperini.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham. Allenatore: Mourinho.

Arbitro: Irrati di Pistoia. Guardalinee: Alassio e Zingarelli. Quarto uomo: Colombo. Var: Nasca. Avar: Tolfo.

Atalanta-Roma in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

La sfida tra Atalanta-Roma non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.