ATALANTA ROMA Streaming LIVE TV, dove vederla Gratis e Formazioni di Oggi 12 maggio

DOVE VEDERE ATALANTA ROMA STREAMING OGGI: L’Atalanta si prepara per un finale di stagione impegnativo.

L’Atalanta ha assicurato un posto nella finale della UEFA Europa League battendo il Marseille 3-0 giovedì sera. Tuttavia, con la finale di Coppa Italia alle porte e l’incombente sfida contro la Roma, il club si prepara ad affrontare un periodo intenso. A tre partite dalla fine della Serie A, la squadra di Gian Piero Gasperini resta comunque in corsa per un posto tra le prime quattro, trovandosi attualmente a quattro punti dal Bologna, con una partita in meno da disputare.

La corsa per la Champions League e la speranza dell’Atalanta

Le prime cinque squadre in Serie A saranno garantite un posto nella UEFA Champions League. Quindi, un ritorno nella prestigiosa competizione europea è alla portata dell’Atalanta. Inoltre, la squadra bergamasca potrebbe assicurarsi comunque la qualificazione alla Champions League vincendo la UEFA Europa League. Con un record impressionante di una sola sconfitta nelle ultime dieci partite casalinghe di campionato e una buona prestazione nei confronti diretti con la Roma, l’Atalanta ha buone possibilità di ottenere un posto in Champions League attraverso il campionato.

Le ambizioni della Roma e la sfida per un posto europeo

La Roma si trova attualmente al quinto posto in classifica, con gli stessi punti dell’Atalanta. La squadra capitolina è consapevole che le sue speranze di ottenere un posto nelle prime cinque posizioni dipendono in gran parte dall’esito della partita contro l’Atalanta. Con quattro punti di vantaggio sulla Lazio, un successo in questa partita potrebbe aumentare notevolmente le possibilità della Roma di ottenere la qualificazione europea. Anche il sesto posto potrebbe garantire l’accesso alla Champions League, a patto che l’Atalanta arrivi almeno quinta in campionato e vinca la finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen.

I protagonisti della partita e le loro performance

El Bilal Touré si è distinto giovedì sera con l’Atalanta, segnando l’ultimo gol della squadra. Tutti e tre i suoi gol con il club bergamasco sono arrivati dopo il 70° minuto di gioco. Dall’altra parte, Leandro Paredes della Roma ha segnato tutti e cinque i suoi gol in questa stagione su rigore e in trasferta. È evidente che entrambe le squadre possono contare su giocatori in grado di fare la differenza.

La sequenza positiva della Roma quando segna per prima

La Roma ha dimostrato di avere una forte capacità di gestire i risultati quando segna per prima, con 14 vittorie e 5 pareggi in questa situazione in questa stagione di Serie A. Questo potrebbe essere un fattore chiave nella partita contro l’Atalanta e nelle loro future sfide.

L’Atalanta ha avuto un rendimento negativo nelle partite casalinghe contro le squadre nelle prime sei posizioni della Serie A, vincendo solo tre volte su 20 partite. In questa stagione, su cinque partite casalinghe contro queste squadre, hanno vinto solo contro il Milan.

Quando e a che ora si gioca Atalanta-Roma

Atalanta-Roma, match valido per la 36ª giornata di Serie A 2023/24, si giocherà allo stadio Gewiss Stadium di Bergamo oggi domenica 12 maggio 2024, alle ore 20:45 italiane, dopo Juventus-Salernitana.

Le probabili formazioni di Atalanta-Roma



Miranchuk, Lookman e De Ketelaere stanno cercando di giocare più spesso insieme a Scamacca nel ruolo d’attacco. A centrocampo, Koopmeiners e De Roon si prendono una pausa, con Pasalic che si unisce a Ederson. Hateboer è preferito a Zappacosta sulle fasce, mentre Scalvini inizia in difesa insieme a Carnesecchi che torna in porta. Toloi è di nuovo disponibile. Dybala non è neppure convocato, quindi Baldanzi potrebbe sostituirlo. Spinazzola ha terminato la stagione a causa di un infortunio muscolare.

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Pasalic, Ruggeri; Miranchuk, Scamacca, Lookman. Allenatore: Gasperini.

A disposizione in panchina: Musso, Rossi, Comi, Bonfanti, Zappacosta, Palestra, Bakker, Ederson, Adopo, Koopmeiners, Touré, De Ketelaere.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Smalling; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Angelino; Azmoun, Lukaku. Allenatore: De Rossi.

A disposizione in panchina: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Celik, Huijsen, Bove, Llorente, Zalewski, Aouar, Sanches, El Shaarawy, Baldanzi, Abraham.

Arbitro: Guida. Guardalinee: Meli-Berti. Quarto Uomo: Feliciani. VAR: Abisso. Assistente Sala VAR: Di Paolo.

Con Daniele De Rossi come allenatore, la Roma non ha perso alcuna delle sue sette partite in trasferta in Serie A, ottenendo quattro vittorie e tre pareggi. De Rossi potrebbe diventare il secondo allenatore nella storia del club a raggiungere questa prestazione, dopo Rudi Garcia nel 2013.

Atalanta-Roma in TV

L’Atalanta e la Roma si preparano per una partita cruciale che potrebbe influenzare le loro possibilità di qualificarsi per le competizioni europee della prossima stagione. Entrambe le squadre sono in lizza per un posto in Champions League, con l’Atalanta anche impegnata nella finale di Europa League. La partita sarà un banco di prova importante per entrambe le squadre, con giocatori chiave pronti a fare la differenza.

La partita Atalanta-Roma sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Gli spettatori potranno guardare il match tramite l’applicazione DAZN su diversi dispositivi, tra cui smart TV, Xbox, PlayStation, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box. Gli abbonati Sky potranno accedere alla partita attraverso il canale 214 Sky. I commentatori saranno Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni.

Come guardare Atalanta-Roma Streaming su DAZN

Atalanta-Roma è uno degli incontri più attesi della Serie A, e i tifosi di entrambe le squadre non vedono l’ora di seguire la partita. Per coloro che non possono essere presenti allo stadio, la trasmissione in diretta è fondamentale per non perdersi neanche un momento di azione. Fortunatamente, DAZN offre la possibilità di guardare la partita in streaming, comodamente da casa o in movimento.

Come Accedere alla Trasmissione su DAZN

Per seguire Atalanta-Roma in diretta su DAZN, è necessario avere un abbonamento attivo al servizio. Una volta abbonati, gli spettatori possono accedere alla trasmissione tramite diversi dispositivi. Per i possessori di smartphone e tablet, è sufficiente scaricare l’applicazione DAZN dallo store appropriato e accedere con le proprie credenziali.

Modalità di Accesso Alternativo

Coloro che preferiscono guardare la partita su un computer o un notebook possono farlo collegandosi al sito ufficiale di DAZN e accedendo al proprio account. È importante avere una connessione internet affidabile per godersi lo streaming senza interruzioni.

Vantaggi dello Streaming su DAZN

Guardare Atalanta-Roma su DAZN offre numerosi vantaggi. Innanzitutto, la qualità dello streaming è generalmente eccellente, garantendo un’esperienza di visione nitida e fluida. Inoltre, DAZN offre anche la possibilità di guardare gli highlights e i replay delle partite, consentendo agli spettatori di rivivere i momenti più emozionanti dell’incontro.

La Roma è la squadra che ha segnato più gol nei minuti finali delle partite in questa stagione di Serie A, totalizzando 20 reti. Questo dato la colloca al terzo posto tra le squadre dei maggiori campionati europei, dietro solo a Liverpool e Barcellona.

In conclusione, DAZN rappresenta una soluzione conveniente e flessibile per seguire Atalanta-Roma in diretta streaming. Con la sua ampia gamma di dispositivi supportati e la qualità dello streaming, DAZN offre un’esperienza di visione ottimale per gli appassionati di calcio. Non perderti nemmeno un minuto di azione: abbonati a DAZN e goditi la partita in diretta comodamente da casa tua!