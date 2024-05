JUVENTUS SALERNITANA Streaming LIVE TV, dove vedere Gratis con Tablet Cellulare PC Online

DOVE VEDERE JUVENTUS STREAMING OGGI – La Juventus si prepara ad affrontare la Salernitana nella 36ª giornata della Serie A, con l’obiettivo di ottenere la qualificazione alla prossima Champions League. Nell’incontro d’andata, la Juventus aveva vinto 2-1. La vittoria contro la Salernitana è essenziale per garantirsi il pass per la competizione europea. Tutte le informazioni su Juventus-Salernitana sono disponibili qui di seguito, dalle probabili formazioni al modo per seguire la partita in televisione o in diretta streaming.

In caso di vittoria contro la Salernitana, la Juventus sarà qualificata aritmeticamente alla prossima edizione della Champions League. In quel caso, i bianconeri parteciperanno alla loro 24ª stagione diversa della Champions League, almeno tre in più di qualsiasi altra squadra italiana (Milan 21, inclusa la 2024/25).

Quando e a che ora si gioca Juventus-Salernitana

Juventus-Salernitana, match valido per la 36ª giornata di Serie A 2023/24, si giocherà allo stadio Allianz Stadium di Torino domenica 12 maggio, alle ore 18:00.

Le probabili formazioni di Juventus-Salernitana

Allegri sta preparando un ampio turnover in vista della finale di Coppa Italia, con Kean che potrebbe affiancare Vlahovic in attacco. La Salernitana, invece, dovrà fare i conti con numerose assenze importanti, tra cui Candreva, Manolas e Ochoa. Fiorillo sarà il portiere, Pasalidis sostituirà Fazio in difesa e Ikwuemesi sarà la punta supportata da Tchaouna e Vignato.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic. Allenatore: Allegri.

A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Djalò, Iling-Junior, Miretti, Alcaraz, Nicolussi Caviglia, Milik, Chiesa. Indisponibili: Alex Sandro, Danilo, De Sciglio. Squalificati: Weah, Fagioli. Diffidati: Cambiaso.

SALERNITANA (3-4-2-1): Fiorillo; Pirola, Fazio, Pierozzi; Sfait, Basic, Coulibaly, Sambia; Vignato, Ikwuemesi, Tchaouna. Allenatore: Colantuono.

A disposizione in panchina: Costil, Pasalidis, Pellegrino, Legowski, Simy, Di Vico, Weissman, Kastanos, Martegani. Indisponibili: Maggiore, Gyomber, Boateng, Candreva, Gomis, Bradaric. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Santoro di Messina. Guadalinee: Zingarelli-Bahri. 4° Uomo: Sacchi. VAR: Mazzoleni. Assistente Sala VAR: Nasca.

Nel 2024, solo l’Heidenheim (nove) ha pareggiato più partite della Juventus (otto su 17) nei maggiori cinque campionati europei. I bianconeri arrivano da una striscia di quattro pareggi di fila in Serie A, l’ultima volta che ne hanno registrata una più lunga nel torneo risale al periodo tra l’aprile e il maggio 2009, con Claudio Ranieri allenatore.

Juventus-Salernitana in TV

La partita tra Juventus e Salernitana sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN, la piattaforma streaming sportiva che sta guadagnando sempre più popolarità tra gli appassionati di calcio. Per seguire l’incontro, sarà necessario scaricare l’applicazione DAZN sul proprio dispositivo, che può essere un smart TV, una console di gioco come Xbox o PlayStation, un Amazon Fire TV Stick, un Google Chromecast o un TIMVISION Box. La telecronaca in diretta live sarà a cura di Edoardo Testoni con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Opzioni per gli abbonati Sky

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità di seguire la partita attraverso ZONA DAZN, un canale dedicato presente al numero 214 di Sky. Questo permette agli abbonati di Sky di accedere al contenuto di DAZN direttamente dalla propria piattaforma Sky, senza la necessità di utilizzare un dispositivo aggiuntivo o scaricare ulteriori applicazioni.

La comodità dello streaming su DAZN

DAZN offre una soluzione comoda e flessibile per gli appassionati di calcio, consentendo loro di guardare le partite in diretta ovunque si trovino, senza doversi preoccupare di programmi televisivi o dispositivi specifici. Inoltre, DAZN offre una vasta gamma di contenuti sportivi, tra cui partite di calcio, eventi di boxe, tennis, e molto altro ancora, il che lo rende una scelta versatile per gli amanti dello sport.

Facilità di accesso e flessibilità

Grazie alla sua compatibilità con una varietà di dispositivi e alla sua offerta di contenuti sportivi di alta qualità, DAZN è diventato una delle principali opzioni per guardare il calcio e altri eventi sportivi in diretta in Italia. Con un abbonamento a DAZN, gli appassionati possono godere di partite emozionanti in diretta e on-demand, garantendo una fantastica esperienza sportiva senza dover uscire di casa o essere legati a orari televisivi rigidi.

Da una parte la Juventus è la squadra con il valore più basso di Expected Goals contro (27.5) in questa stagione di Serie A, dall’altra la Salernitana è viceversa la formazione con il dato più alto in questa graduatoria (68).

Come guardare Juventus-Salernitana Streaming su DAZN

La partita Juventus-Salernitana, valida per la 36ª giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta streaming esclusivamente su DAZN. DAZN si conferma quindi come la piattaforma di riferimento per gli appassionati di calcio che desiderano seguire le partite comodamente da casa o in mobilità.

Accesso tramite smartphone e tablet

Per guardare Juventus-Salernitana su DAZN tramite smartphone o tablet, è sufficiente scaricare l’applicazione DAZN dal proprio store digitale, sia che si tratti di Google Play per dispositivi Android o dell’App Store per dispositivi iOS. Una volta scaricata e installata l’app, sarà possibile accedere al proprio account DAZN o procedere con la registrazione per usufruire del servizio.

Accesso tramite PC o notebook

Coloro che preferiscono guardare la partita su un PC o un notebook possono farlo collegandosi al sito ufficiale di DAZN. Una volta sul sito, è necessario effettuare l’accesso al proprio account o registrarsi per creare un nuovo account. Una volta completata questa procedura, sarà possibile accedere al live streaming della partita Juventus-Salernitana direttamente dal browser web del proprio computer.

Solo la Salernitana (zero) e il Frosinone (una) hanno vinto meno gare della Juventus (due) nelle ultime 14 giornate di Serie A. La Salernitana ha perso le ultime quattro partite di campionato e nella sua storia in Serie A non ha mai subito cinque sconfitte di fila.

Vantaggi dell’utilizzo di DAZN

DAZN offre numerosi vantaggi agli appassionati di calcio, tra cui la possibilità di guardare le partite in diretta streaming con una qualità video ad alta definizione. Inoltre, DAZN offre anche la possibilità di guardare le partite in differita, per chiunque non possa seguirle in diretta o voglia rivederle in un secondo momento. Con un abbonamento a DAZN, è possibile accedere a una vasta gamma di contenuti sportivi, inclusi eventi di calcio, boxe, tennis e molto altro ancora.