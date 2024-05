MILAN-CAGLIARI Streaming LIVE TV, come vederla Gratis Online con DAZN e SKY

Il Milan ospita il Cagliari: Una Sfida Cruciale per Entrambe le Squadre

Il calcio italiano si prepara ad uno scontro epico mentre il Milan affronta il Cagliari in un anticipato sabato sera della trentaseiesima giornata di Serie A. Entrambe le squadre entrano in campo con obiettivi ben definiti: per i rossoneri di Pioli, c’è la possibilità di assicurarsi il secondo posto in classifica, mentre il Cagliari di Ranieri cerca disperatamente punti per garantire la propria permanenza nella massima serie. In questo articolo, esploreremo le prospettive di entrambe le squadre, le probabili formazioni e dove sarà possibile seguire questa emozionante partita in televisione e in streaming.

Milan: Alla Ricerca della Certezza Matematica per il Secondo Posto

Per il Milan, la partita contro il Cagliari rappresenta un’opportunità unica di assicurarsi il secondo posto in classifica. Dopo una serie di risultati altalenanti, i rossoneri di Stefano Pioli vogliono tornare alla vittoria e consolidare la loro posizione di vertice. Con una vittoria contro il Cagliari e un risultato sfavorevole per la Juventus contro la Salernitana, il Milan potrebbe ottenere la certezza matematica del secondo posto. Un obiettivo ambizioso che potrebbe dare grande fiducia alla squadra in vista delle prossime sfide.

Il Cagliari di Ranieri: Speranze di Salvezza

Dall’altra parte, il Cagliari di Claudio Ranieri affronta questa partita con l’obiettivo chiaro di guadagnare punti vitali per la salvezza. Dopo una stagione altalenante, i rossoblù sono determinati a lottare fino alla fine per garantire la permanenza in Serie A. Ranieri, con la sua vasta esperienza nel calcio italiano, sa come motivare la sua squadra in situazioni di pressione. Il Cagliari cercherà di sfruttare ogni opportunità per ottenere un risultato positivo contro un Milan in cerca di riscatto.

Tutte le Informazioni sul Match: Orario, Probabili Formazioni e Dove Guardarlo

La partita tra Milan e Cagliari si terrà sabato 11 maggio allo stadio Meazza di Milano, con calcio d’inizio alle ore 20:45. Le probabili formazioni vedono il Milan schierare Chukwueze, Pulisic e Musah dal primo minuto, mentre il Cagliari opterà per Shomurodov in attacco e Oristanio come trequartista.

MILAN (4-3-3): Sportiello; Kalulu, Thiaw, Gabbia, Florenzi; Musah, Bennacer, Reijnders; Chukwueze, Giroud, Pulisic. Allenatore: Pioli.

A disposizione in panchina: Nava, Torriani, Tomori, Caldara, Calabria, Bartesaghi, Theo Hernandez, Terracciano, Adli, Pobega, Zeroli, Okafor, Leao, Jovic.

CAGLIARI (3-4-2-1): Scuffet; Dossena, Hatzidiakos, Obert; Nandez, Prati, Deiola, Sulemana; Oristanio, Luvumbo; Shomurodov. Allenatore: Ranieri.

A disposizione in panchina: Aresti, Radunovic, Azzi, Mina, Di Pardo, Wieteska, Zappa, Mancosu, Lapadula, Kingstone, Petagna, Pavoletti.

Arbitro: Sozza di Seregno.

Per quanto riguarda la trasmissione televisiva, la partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e su Sky Sport Calcio. Gli appassionati potranno seguire l’azione sia in streaming che in TV, assicurandosi di non perdere neanche un momento di questa partita cruciale per entrambe le squadre.

Perchè vedere Milan-Cagliari

Il match Milan-Cagliari promette di essere un’emozionante battaglia sul campo mentre entrambe le squadre lottano per i propri obiettivi di stagione. Mentre il Milan cerca la certezza matematica del secondo posto, il Cagliari spera di ottenere punti cruciali per garantire la salvezza. Con la tensione che si fa sentire e le aspettative alle stelle, i tifosi di entrambe le squadre non vedono l’ora di vedere cosa riserverà questo entusiasmante incontro di Serie A.