MILAN-CAGLIARI Streaming Gratis info ROJADIRECTA TV, come vederla in Internet con DAZN

Milan-Cagliari streaming gratis e diretta tv, dove vederla senza Rojadirecta ITA. Partita valida per la seconda giornata di Serie A che si gioca a San Siro oggi domenica 29 agosto 2021 alle ore 20:45. Brahim Díaz, il match-winner della partita con la Sampdoria, non ha ancora trovato la rete in campionato in partite casalinghe. João Pedro, invece, fra gli attuali capocannonieri del torneo grazie alla doppietta rifilata allo Spezia, se andasse a segno contro il Milan diventerebbe il 4° giocatore della storia del Cagliari a segnare almeno 3 reti nelle prime 2 giornate dopo Gigi Riva (4 nel 1968/69), Roberto Boninsegna (3 nel 1968/69) e Pasquale Foggia (3 nel 2007/08).

Milan-Cagliari formazioni probabili



Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, B. Diaz, Leao; Giroud. A disposizione: Tatarusanu, Plizzari, Kalulu, Romagnoli, Gabbia, B.Touré, Krunic, Florenzi, Rebic, Pellegri, Maldini. Indisponibili: Ibrahimovic, Kessie. Allenatore Stefano Pioli.

Cagliari (3-5-2): Radunovic; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Strootman, Deiola, Dalbert; J. Pedro, Pavoletti. A disposizione: Aresti, Walukiewicz, Altare, Oliva, Lykogiannis, Zappa, Grassi, Pereiro, Ceter. Indisponibili: Cragno, Rog, Faragò. Allenatore Leonardo Semplici.

Arbitro: Marco Serra di Torino. Guardalinee: Di Vuolo e Zingarelli. Quarto uomo: Massimi. Var: Guidi. Avar: Lo Cicero.

Dove vedere Milan-Cagliari streaming e in tv senza Rojadirecta



Torneo: 2a giornata di Serie A 2021/2021.

Quando si gioca: Domenica 29 Agosto 2021.

Fischio d’inizio: ore 20:45.

Dove vederla in tv: DAZN.

Dove vedere Milan-Cagliari streaming: DAZN (link www.dazn.it).

Dove si gioca: Stadio Giuseppe Meazza di San Siro (Milano).