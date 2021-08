GENOA-NAPOLI Streaming Gratis info ROJADIRECTA TV, come vederla sul Web con DAZN

, , in

Genoa-Napoli streaming gratis e diretta tv, dove vederla senza Rojadirecta ITA. Partita valida per la seconda giornata di Serie A che si gioca a Genova oggi domenica 29 agosto 2021 alle ore 18:30. Primo impegno esterno, in questo campionato, per il nuovo Napoli di Luciano Spalletti. La compagine partenopea infatti, sarà impegnata nel secondo turno della Serie A 2021/2022 sul campo del Genoa di Davide Ballardini.

Genoa-Napoli formazioni probabili



Genoa (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vanheusden, Criscito; Sabelli, Sturaro, Badelj, Hernani, Cambiaso; Pandev, Kallon. A disposizione: Semper, Masiello, Portanova, Vasquez, Bani, Agudelo, Rovella, Melegoni, Behrami, Favilli, Buksa, Ekuban. Indisponibili: Cassata. Allenatore: Ballardini.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Lobotka, Elmas; Politano, Insigne, Lozano. A disposizione: Ospina, Marfella, Rrahmani, Juan Jesus, Palmiero, Gaetano, Ounas, Petagna. Indisponibili: Demme, Ghoulam, Mertens, Zielinski. Squalificati: Osimhen. Allenatore: Spalletti.

Arbitro: Di Bello di Brindisi. Guardalinee: Giallatini e Preti. Quarto uomo: Gariglio. Var: Fabbri. Avar: Vivenzi.

Dove vedere Genoa-Napoli streaming e in tv senza Rojadirecta



Torneo: 2a giornata di Serie A 2021/2021.

Quando si gioca: Domenica 29 Agosto 2021.

Fischio d’inizio: ore 18:30.

Dove vederla in tv: DAZN.

Dove vederla in streaming: DAZN (link www.dazn.it).

Dove si gioca: Stadio Luigi Ferraris di Marassi a Genova.