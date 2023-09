GENOA-NAPOLI Streaming Gratis TV, dove vederla sul Web: DAZN o SKY Live?

Dove vedere Diretta Genoa-Napoli Streaming. Alle ore 20:45 italiane di oggi sabato 16settembre 2023, per la 4a giornata di Serie A, il Genoa di Gilardino di Pioli (3 punti in classifica) riceve la visita del Napoli di Garcia (6 punti).

Il Genoa ha perso contro il Torino dopo la vittoria contro la Lazio e si trova in una situazione simile alle precedenti stagioni. L’allenatore Alberto Gilardino è stato elogiato per il suo lavoro tattico. Il Napoli, dopo due vittorie consecutive, ha perso contro la Lazio e si è allontanato dalla vetta della classifica. L’allenatore Rudi Garcia è rimasto deluso dalla prestazione di Victor Osimhen. Tuttavia, il Napoli ha dimostrato nella stagione precedente che non c’è motivo di preoccuparsi dopo un avvio lento.

Chi vincerà oggi la sfida tecnica odierna tra Gilardino e Garcia? Di seguito le informazioni per vedere Genoa-Napoli streaming gratis e diretta video tv.

Le probabili formazioni di Genoa-Napoli



Vasquez sembra essere in vantaggio su Martin nonostante sia tornato tardi dalla nazionale. Retegui è ancora il centravanti principale con Gudmundsson e Malinovskyi di supporto. Politano è in dubbio, quindi Elmas ha superato Lindstrom e Raspadori sulla destra. Juan Jesus è ancora preferito a Natan in difesa, mentre c’è un ballottaggio tra Mario Rui e Olivera per il posto sulla sinistra.

GENOA (4-3-2-1): Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Vasquez; Strootman, Badelj; Frendrup, Malinovskyi, Gudmundsson; Retegui. Allenatore Alberto Gilardino.

A disposizione in panchina: Leali, Sommariva, Matturro, Haps, De Winter, Martin, Hefti, Thorsby, Jagiello, Kutlu, Puscas, Ekuban.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lindstrom, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Rudi Garcia.

A disposizione in panchina: Contini, Idasiak, Zanoli, Natan, Juan Jesus, Mario Rui, Cajuste, Elmas, Gaetano, Zerbin, Politano, Simeone, Raspadori.

Arbitro: Fabbri di Ravenna. Guardalinee: Bresmes-Scarpa. Quarto Uomo: Feliciani. VAR: Marini. Assistente VAR: Paganessi.

Genoa-Napoli in TV, dove la fanno vedere?

Genoa-Napoli in tv con DAZN (presente anche su TimVision), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (251 del satellite).

Genoa-Napoli Streaming Gratis in Italiano

Genoa-Napoli streaming gratis per gli abbonati con Sky Go e DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

La partita è disponibile anche con NOW, il servizio streaming on demand di Sky: sarà sufficiente acquistare il ticket “Sport” prima di selezionare la diretta del match dalla programmazione. Sul sito del Corriere dello Sport e quello di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale. La sfida non sarà disponibile in alternativa con Rojadirecta Live Streaming in quanto è illegale e non si può usare perchè, oltrettutto, oscurata.