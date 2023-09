Serie A: la Juventus batte la Lazio 3-1, doppietta di Vlahovic

DIRETTA SERIE A – La Juventus batte la Lazio con un punteggio di 3-1 e temporaneamente si posiziona al primo posto in classifica con 10 punti, superando Inter e Milan che giocheranno alle 18 nel Derby della Madonnina. La partita è iniziata bene per i bianconeri, con Vlahovic che segna il primo gol al 10′ e Chiesa che raddoppia al 24′. Nonostante il gol di Luis Alberto al 65′, la Juve riesce a mantenere il controllo del gioco e Vlahovic segna il terzo gol al 67′. Per la Lazio di Sarri una brutta terza sconfitta in campionato, soprattutto dopo la vittoria al Maradona sul Napoli prima della pausa della Nazionale.

Il tabellino di Juve-Lazio 3-1

Marcatori gol: 10′ Vlahovic (J), 26′ Chiesa (J), 64′ Luis Alberto (L), 67′ Vlahovic (J)

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie (72′ Weah), Miretti (59′ Fagioli), Locatelli, Rabiot, Kostic (59′ Cambiaso); Vlahovic (83′ Kean), Chiesa (83′ Milik). All. Allegri.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj (46′ Pellegrini); Kamada (78′ Guendouzi), Cataldi (46′ Rovella), Luis Alberto; Felipe Anderson (73′ Pedro), Immobile (69′ Castellanos), Zaccagni. All. Sarri.

Arbitro: Maresca. Ammoniti: 8′ Miretti, 16′ Bremer, 61′ Gatti, 7t’ Cambiaso, 82′ Vlahovic, 85′ Pellegrini.