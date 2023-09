INTER-MILAN Streaming Gratis DAZN TV, dove vedere il Derby della Madonnina

Dove vedere Diretta Inter-Milan Streaming. Alle ore 18:00 italiane di oggi sabato 16 settembre 2023, il Milan di Pioli giocherà il Derby della Madonnina come visitante allo Stadio Giuseppe Meazza di San Siro (Milano) contro l’Inter di Inzaghi per quello che è il big-match della 4a giornata di Serie A. Chi vincerà il Derby di Milano oggi? Di seguito le informazioni per vedere Inter-Milan streaming gratis e diretta tv.

Diretta Inter-Milan Streaming, presentazione match e probabili formazioni



Nel quarto turno di Serie A, Inter e Milan, entrambe prime in classifica con 9 punti, si sfidano in un Derby della Madonnina molto sentito. L’Inter ha vinto tutte e tre le partite segnando 8 gol e senza subirne, mentre il Milan ha ottenuto lo stesso punteggio ma ha incassato due reti. Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha dichiarato che non è sicuro se la sua squadra sia migliore rispetto allo scorso anno nonostante il successo ottenuto.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez. Allenatore Simone Inzaghi.

A disposizione in panchina: Audero, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Pavard, Cuadrado, Carlos Augusto, Asllani, Agoume, Frattesi, Klaessen, Sensi, Sanchez, Arnautovic. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno.

MILAN (4-3-3): Maignan, Calabria, Kjaer, Thiaw, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore Stefano Pioli.

A disposizione in panchina: Sportiello, Mirante, Pellegrino, Florenzi, Bartesaghi, Adli, Musah, Pobega, Romero, Chukwueze, Okafor, Jovic. Indisponibili: Bennacer, Kalulu. Squalificati: Tomori.

Arbitro: Simone Sozza (Milano). Assistenti: Ciro Carbone e Alessandro Giallatini. Quarto Uomo: Marco Guida. VAR: DI Paolo. Assistente VAR: Piccinini.

Inter-Milan Diretta TV



Inter-Milan in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Gli abbonati a DAZN e Sky potranno attivare Zona DAZN e godersi il match sul canale 214 del decoder di Sky. La telecronaca di Inter-Milan su DAZN sarà affidata per la prima volta ad un trio: Pierluigi Pardo, Massimo Ambrosini e Andrea Stramaccioni.

Inter-Milan Streaming Gratis in Italiano



Inter-Milan streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Inter-Milan Streaming alternativa?

La sfida tra Inter-Milan non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.