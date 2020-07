GENOA NAPOLI Streaming Gratis Link info ROJADIRECTA Facebook Live Video YouTube? Dove vederla: Diretta Sky TV o DAZN Live?

Dove vedere Genoa Napoli Streaming Gratis senza Rojadirecta. Il Genoa di Davide Nicola sfida in casa, alle 19:30 di oggi mercoledì 8 luglio 2020, il Napoli di Gennaro Gattuso nella 31a giornata di Serie A, in un confronto che mette in palio punti per la zona salvezza e la zona Europa League.

I liguri sono diciassettesimi in classifica con 27 punti, frutto di 69 vittorie, 9 pareggi e 16 sconfitte, e hanno 2 lunghezze di vantaggio sulla terzultima posizione occupata dal Lecce, i partenopei invece si trovano al 5° posto a quota 48 punti a pari merito con la Roma, con un cammino di 14 successi, 6 pareggi e 10 sconfitte.

Genoa Napoli viene trasmessa in diretta tv con i canali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite, 257 Satellite).

Il Genoa ha vinto in casa solo 3 volte nelle ultime 11 partite, ma le altre 8 sono tutte sconfitte. Insieme a Brescia e SPAL, i liguri hanno il più alto numero di ”kappaò” casalinghi in campionato, ben 9. A parità di numero di match disputati, il Napoli fuori casa ha conquistato 25 dei 48 punti che al momento conta in classifica.

Partita Genoa Napoli live streaming su SkyGo disponibile con dispositivi come iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento.