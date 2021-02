GENOA NAPOLI Streaming info ROJADIRECTA TV Facebook DAZN Live YouTube TarjetaRojaOnline Gratis, dove vederla con PC iPhone Tablet TV

Dove vedere Diretta Genoa-Napoli Streaming Video senza Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis: Serie A Day 21. Alle ore 20:45 di oggi sabato 6 febbraio 2021, si gioca Genoa-Napoli in diretta video streaming live sui canali digitali di DAZN. Chi vincerà?

Genoa-Napoli, sfida valida per la 21a giornata della Serie A 2020/21, si giocherà al Luigi Ferraris di Marassi in Genova oggi sabato 6 febbraio con fischio d’inizio alle ore 20:45. Un partita che sarà segnata, purtroppo, ancora dal Coronavirus per gli azzurri che dovranno fare a meno degli ultimi positivi al Covid Koulibaly e Gholuam. Assente l’infortunato Mertens, out anche Fabian Ruiz nonostante sia tornato negativo.

Il Napoli ha vinto tutte le ultime quattro partite di Serie A disputate di sabato – segnando sempre due reti – dopo non aver trovato il successo in alcuna delle precedenti sette (3N, 4P). Dopo i successi contro Cagliari e Crotone, il Genoa potrebbe vincere tre partite consecutive di Serie A per la prima volta dal febbraio 2018, sempre con Ballardini in panchina.

Genoa Napoli probabili formazioni.

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Destro, Shomurodov. Allenatore Ballardini. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Biraschi, Cassata, Paleari, C Zapata.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Elmas, Bakayoko, Zielinski; Politano, Petagna, Lozano. Allenatore Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Fabian Ruiz, Mertens, Ghoulam, Koulibaly.

Genoa Napoli Diretta TV, come vederla.



Genoa Napoli viene trasmessa in diretta tv con DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

Dopo aver trovato il gol alla prima sfida contro il Genoa in Serie A, Lorenzo Insigne del Napoli non ha segnato nelle successive 15 gare contro i liguri: è la sua striscia più lunga a secco contro una singola avversaria nel massimo campionato.

Genoa Napoli Streaming alternativa a Rojadirecta TarjetaRojaOnline e SportsBay.

Genoa Napoli sarà disponibile in streaming live su DAZN (link www.dazn.com) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Il Genoa è la vittima preferita in Serie A di Hirving Lozano del Napoli: tre gol in tre sfide, inclusa la sua prima doppietta nel torneo lo scorso settembre.

Alternative per vedere Genoa Napoli in diretta streaming gratis.

Altre forme per vedere Genoa Napoli non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come TarjetaRojaOnline Gratis o SportsBay, sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa per guardare Genoa Napoli potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.

Video gol Highlights dell’ultima volta di Genoa-Napoli (1-2)