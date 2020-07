Genoa-Napoli 1-2, risultato deciso da Lozano dopo Mertens e Goldaniga.

DIRETTA CALCIO – Seconda vittoria consecutiva del Napoli che grazie alla rete del messicano Lozano si impone per 2-1 in casa del Genoa nella 31a giornata di Serie A. Successo meritato per la squadra di Gattuso che scavalca nuovamente il MIlan al quinto posto in classifica. Il Genoa invece non risponde alla vittoria del Lecce e scivola al terz’ultimo posto in piena zona retrocessione.

Tabellino GENOA-NAPOLI risultato finale 1-2

Il Grifone è ancora a secco di vittorie dalla ripresa del campionato. Al “Franchi” Fiorentina-Cagliari è terminata 0-0

Marcatori gol: 45’+1 Mertens (N), 48′ Goldaniga (G), 66′ Lozano (N).

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, C Zapata, Masiello; Biraschi (82′ Ghiglione), Behrami (64′ Lerager), Schone, Cassata (70′ Iago Falque), Barreca; Pinamonti (82′ Favilli), Sanabria (71′ Pandev). All. Nicola.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Maksimovic, Manolas Mario Rui; Elmas (82′ Zielinski), Lobotka, Fabian Ruiz (86′ Allan); Politano (64′ Lozano), Mertens (64′ Milik), Lorenzo Insigne (82′ Younes). All. Gattuso.

Ammoniti: Goldaniga (G).