ROJADIRECTA Verona-Inter Spal-Udinese Juventus U23-Padova, dove vedere Partite Gratis Streaming Online Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di giovedì 9 luglio 2020, dove spiccano Verona-Inter e Spal-Udinese, valide per la 31a giornata di Serie A.

15:08 New York City-Philadelphia Union (Mls) – Dazn.

18:00 Leeds-Stoke City (Championship) – Dazn.

19:00 Everton-Southampton (Premier League) – Sky Sport Uno.

19:00 Bournemouth-Tottenham (Premier League) – Sky Sport Football.

19:30 Diretta Spal-Udinese (Serie A) – Dazn e Dazn1.

Per la SPAL un solo punto nelle ultime 4 gare di campionato, e la vittoria in casa non è mai arrivata nelle ultime 10 prestazioni al Paolo Mazza; friulani alla ricerca della seconda vittoria esterna consecutiva, impresa che non riesce dalla parte finale del campionato 2018/2019.

Diretta Spal Udinese ⚽ con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese).

19:30 Eibar-Leganes (Liga) – Dazn.

19:30 Maiorca-Levante (Liga) – Dazn.

20:30 Juventus U23-Padova (Serie C) – Eleven Sports.

20:30 Renate-Novara (Serie C) – Eleven Sports.

20:30 Potenza-Triestina (Serie C) – Eleven Sports.

20:30 Carpi-Alessandria (Serie C) – Eleven Sports.

21:45 Diretta Verona-Inter (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

20:45 Monopoli-Ternana (Serie C) – Rai Sport e Eleven Sports.

Nel 1992 l’ultima vittoria casalinga del Verona sull’Inter, a firma Ezio Rossi e al termine di una magistrale partita di Dragan Stojkovic, invero una delle poche giocate in Italia ai suoi livelli; nel complesso, al Bentegodi in Serie A i precedenti sono 28, con 4 vittorie scaligere, 15 dei milanesi e 9 nulla di fatto.

Diretta Verona Inter ⚽ con i canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:15 Aston Villa-Manchester United (Premier League) – Sky Sport Football.

22:00 Athletic-Siviglia (Liga) – Dazn e Dazn1.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.