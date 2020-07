ROMA PARMA Streaming info ROJADIRECTA Gratis Link, dove vederla: Diretta DAZN o Sky Live?

DIRETTA CALCIO – Dove vedere Roma Parma Streaming Gratis senza Rojadirecta. si gioca oggi mercoledì 8 luglio 2020 all’Olimpico di Roma, ovviamente a porte chiuse. Il fischio d’inizio della partita è fissato per le ore 21:45 italiane. In questa pagina tutte le informazioni su Roma-Parma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

I giallorossi attualmente occupano il quinto posto a pari punti col Napoli ma addirittura a -15 dall’Atalanta, che occupa il quarto posto valido per la Champions League. Il Parma dopo le recenti sconfitte sembra ormai quasi definitivamente tagliata fuori dalla corsa all’Europa League e non ha molto da chiedere alle ultime giornate di campionato.

Roma Parma Streming Gratis Link e Diretta LIVE TV: dove vederla senza Rojadirecta.

Roma Parma ⚽ viene trasmessa in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Roma in un buco nero: ora le sconfitte consecutive sono 3 (Milan, Udinese e Napoli) con un solo gol fatto e ben 6 subiti; stesso discorso per il Parma, che ha segnato il passo con Inter, Verona e Fiorentina subendo 7 gol e marcandone 4: l’ultima vittoria esterna dei ducali è l’1-4 sul campo del Genoa del 23 giugno scorso.

Alternative per vedere Roma Parma diretta streaming online al posto di Rojadirecta.

Partita Roma Parma ⚽ live streaming su DAZN disponibile con dispositivi come iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Roma Parma non viene trasmessa in chiaro.